Apple урезала часть функций Image Playground до её запуска в iOS 18.2

Фархад



Во время анонса нейросетевых функций Apple Intelligence на WWDC компания Apple обещала три стиля генерации изображений в Image Playground: анимация, иллюстрация и эскиз. Как выяснилось, от одного из них разработчики решили отказаться.

В бета-версиях iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 приложение Image Playground предлагает только анимированный и иллюстрированный стили, что повлекло за собой некоторые вопросы. К счастью, ответы на них удалось найти в описании Image Playground — Apple просто удалила все упоминания стиля Sketch из возможностей приложения. При этом на сайте компании этот стиль всё ещё указан.

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Пока неясно, почему Apple решила убрать опцию из ‌Image Playground‌, но компании явно стоит пересмотреть свой подход к реализации ИИ-функций.
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Источник:
MacRumors
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