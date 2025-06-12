Apple урезала iOS 26 для старых iPhone — вот полный список недоступных функций



Компания Компания Apple вызвала бурные обсуждения по всему миру своим анонсом iOS 26 — фанаты активно высказываются о дизайн-коде и новых фичах. Обновление порадовало владельцев старых айфонов, так как в списке совместимости есть даже iPhone 11, вышедший в далеком 2019 году. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Visual Intelligence. Распознавание информации на скриншотах работает с помощью AI, а значит требует iPhone 15 Pro и более новых моделей.

Распознавание информации на скриншотах работает с помощью AI, а значит требует iPhone 15 Pro и более новых моделей. Живой перевод. Опции доступны в приложениях FaceTime, «Телефон» и «Сообщения», но только на iPhone 15 Pro и новее. Причина та же — нововведения работают на базе AI.

Опции доступны в приложениях FaceTime, «Телефон» и «Сообщения», но только на iPhone 15 Pro и новее. Причина та же — нововведения работают на базе AI. Параллакс локскрина. Впечатляющий 3D-эффект на обоях экрана блокировки будет работать только на iPhone 12 и более новых моделях. Теоретически он также должен присутствовать в iPhone SE (2022) с чипом Apple A15, а вот SE (2020) с «железом» от iPhone 11 точно будет в пролете.

Впечатляющий 3D-эффект на обоях экрана блокировки будет работать только на iPhone 12 и более новых моделях. Теоретически он также должен присутствовать в iPhone SE (2022) с чипом Apple A15, а вот SE (2020) с «железом» от iPhone 11 точно будет в пролете. ИИ-команды. В приложении «Команды» появилась возможность составлять их с помощью запросов к нейросети. Вы уже догадались, что работать это будет лишь на iPhone 15 Pro и более новых.

В приложении «Команды» появилась возможность составлять их с помощью запросов к нейросети. Вы уже догадались, что работать это будет лишь на iPhone 15 Pro и более новых. «Напоминания». В приложении появилось две новых опции — предложения новых задач и организация дел по категориям. Всё это работает на AI и не будет поддерживаться на айфонах, старше чем iPhone 15 Pro.

В приложении появилось две новых опции — предложения новых задач и организация дел по категориям. Всё это работает на AI и не будет поддерживаться на айфонах, старше чем iPhone 15 Pro. Genmoji и Image Playground. Некоторые улучшения «картинкогенератора» тоже будут совместимы лишь с iPhone 15 Pro и новее.

Однако теперь стало известно, что не все функции дойдут до «старичков» — некоторые нововведения требуют свежего «железа». Вот полный список:А вы уже попробовали бета-версию iOS 26? Какие впечатления от апдейта? Расскажите в комментариях.