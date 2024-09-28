Apple урезала iPhone 16 Pro там, где этого меньше всего ожидали



Компания Apple установила ограничение в работе Wi-Fi-модуля, так что его обновление оказалось бесполезным. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, речь идет о свежем модуле Wi-Fi 7, который был установлен в линейку iPhone 16; в прошлом году флагманы компании работали на Wi-Fi 6E. Зарубежные аналитики решили проверить, насколько беспроводной интернет в новинке быстрее, чем в iPhone 15 Pro / 15 Pro Max и получили неприятный результат — нинасколько.







Оказалось, что Wi-Fi 7 в iPhone 16 Pro работает всего в одном канале 160 МГц, а подключение на 320 МГц почему-то не происходит. Скорее всего, Apple по неизвестным причинам ограничила модуль лишь одним каналом. При этом скорость в нём оказалась аналогичной прошлогоднему флагману бренда. Выходит, что теоретически модуль Wi-Fi действительно обновился, но фактического прироста скорости не случилось.



Тестировщики предполагают, что Apple может выпустить программный апдейт iOS, который откроет канал в 320 МГц. Однако если ограничение хардверное, то обновления не помогут его обойти.