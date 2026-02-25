Top.Mail.Ru

Apple урезала самый дешёвый MacBook по максимуму. Вот что из него вырезали ради низкой цены

Уже на следующей неделе Apple может представить долгожданный ультрабюджетный MacBook, который станет самым доступным ноутбуком компании за последние годы. Но вместе с привлекательной ценой нас ждёт внушительный список компромиссов.

Один из китайских инсайдеров поделился в Weibo подробностями, которые вызывают шок. Причём он ссылается на внутреннюю сборку macOS Tahoe. Похоже, устройство получит серьёзно урезанные характеристики по сравнению с MacBook Air и Pro.

Больше всего Apple сэкономит на экране и памяти. Сообщается, что яркость дисплея будет ниже 500 нит, а поддержки True Tone вообще не будет. Максимальный объём накопителя ограничится 256 или 512 ГБ, при этом версии на 1 ТБ и 2 ТБ не планируются вовсе. Базовая модель, по слухам, получит медленный SSD из-за использования одного чипа NAND. Это прямой намёк на экономию буквально на всём.

Под нож могут пойти и привычные удобства. Новый MacBook якобы лишится быстрой зарядки и даже подсветки клавиатуры. Также в нём не будет поддержки высокоомных наушников, а вместо фирменного чипа Apple N1 для Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 установят старое решение от MediaTek. То есть беспроводные возможности окажутся проще, чем в старших моделях и даже в новых iPhone.

При этом ноутбук будет работать на чипе A18 Pro — том самом, что используется в iPhone 16 Pro. Диагональ дисплея составит 12,9 дюйма, объём ОЗУ — 8 ГБ, а из портов останутся обычные USB-C без Thunderbolt. Зато Apple может сыграть на эмоциях и выпустить модель в ярких цветах: жёлтом, зелёном, синем или розовом, что отдаёт вайбами старых iBook.

Ожидается, что главным преимуществом MacBook станет стартовая цена в $599. Вопрос только в том, насколько сильно пользователи готовы мириться с такими ограничениями ради экономии.
Источник:
MacRumors
