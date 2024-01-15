Apple урезала свои самые крутые часы и собирается их продавать



Компания Apple готова на радикальные меры ради возобновления продаж своих умных часов 2023 модельного года. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на официальную переписку Apple и судебных органов США.



Ранее мы рассказывали, что продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 были приостановлены из-за патентного спора. Компания Masimo, занимающаяся медицинским оборудованием, заявила, что Apple украла у нее технологию измерения уровня кислорода в крови. Власти США постановили остановить продажи часов на территории страны прямо перед новогодними праздниками.







Теперь же стало известно, что Apple готова полностью отключить пульсоксиметр в Series 9 и Ultra 2, чтобы часы вернулись в свободную продажу. Официальное письмо Apple к ITC утверждает, что «обновленные продукты [компании] определенно не содержат функцию пульсоксиметрии».



Окончательное решение о полной остановке продаж часов на весь период апелляции будет принято в ближайшее время. Поможет ли хитрость Apple добиться цели — пока неизвестно.