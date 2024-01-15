Apple урезала свои самые крутые часы и собирается их продавать

Олег

Apple Watch


Компания Apple готова на радикальные меры ради возобновления продаж своих умных часов 2023 модельного года. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на официальную переписку Apple и судебных органов США.

Ранее мы рассказывали, что продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 были приостановлены из-за патентного спора. Компания Masimo, занимающаяся медицинским оборудованием, заявила, что Apple украла у нее технологию измерения уровня кислорода в крови. Власти США постановили остановить продажи часов на территории страны прямо перед новогодними праздниками.

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Теперь же стало известно, что Apple готова полностью отключить пульсоксиметр в Series 9 и Ultra 2, чтобы часы вернулись в свободную продажу. Официальное письмо Apple к ITC утверждает, что «обновленные продукты [компании] определенно не содержат функцию пульсоксиметрии».

Окончательное решение о полной остановке продаж часов на весь период апелляции будет принято в ближайшее время. Поможет ли хитрость Apple добиться цели — пока неизвестно. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Mers
+4782
Mers
А цена? Она, станет ниже?🤔
Сегодня в 19:54
#
+27
Gntlmn Mthfcng
А на старых часах не отключат датчик определения кислорода?
час назад в 21:01
#
tellurian
+2759
tellurian Gntlmn Mthfcng
Думаю только в сша. Будут смотреть по региону в часах.
час назад в 21:02
#