





Согласно новому отчету аналитика Минг-Чи Куо, усиление конкуренции между поставщиками Apple за контракты на компоненты для mini-LED ускорит внедрение передовых технологий в линейки iPad и MacBook.Куо сообщает, что по предварительным прогнозам в 2021 году Epistar станет эксклюзивным поставщиком компонентов mini-LED для продукции Apple, а также к ней присоединится Sanan Optoelectronics и начнет поставки в 2021 году.По словам Куо, увеличение объема поставок и конкуренция между поставщиками приведет к снижению стоимости mini-LED дисплеев для Apple с 75-85 долларов примерно до 45 долларов. В результате аналитик ожидает, что технология появится приблизительно в 30-40% поставок iPad и 20-30% поставок MacBook в 2021 году, в сравнении с предыдущими прогнозами в 10-20% для обеих линеек.В течение некоторого времени ходили слухи, что Apple собирается внедрить технологию mini-LED дисплеев в свои ноутбуки, iPad Pro и Mac до конца 2021 года. Куо также ранее сообщал, что у Apple есть шесть продуктов с такими экранами, которая компания планирует выпустить в следующем году, среди них 12,9-дюймовый iPad Pro, 27-дюймовый iMac Pro, 14,1-дюймовый MacBook Pro, 16-дюймовый MacBook Pro, 10,2-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый iPad mini.Напомним, в дисплеях mini-LED используется от 1000 до 10000 отдельных светодиодов, которые предлагают ряд улучшений по сравнению с традиционными дисплеями на LED подсветке, приближаясь к производительности экранов OLED и, исключая недостатки этой технологии. Дисплеи mini-LED могут предложить более глубокий черный цвет, высокий уровень яркости, насыщенные цвета и лучшую контрастность по сравнению с обычными LED-экранами.