Apple устанавливает на iPad mini новую ОС

Олег

Фото: 9to5Mac

Фото: 9to5Mac

Компания Apple начала необычное тестирование iPad mini с новой для него операционной системой. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, в коде свежей бета-версии tvOS 17.2 разработчики обнаружили неожиданную подробность. Судя по всему, Apple активно использует эту ОС на iPad mini и проводит какие-то тесты с планшетом под управлением операционной системы от ТВ-приставки.

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Такие выводы стали возможны, так как в tvOS 17.2 впервые в истории появились файлы поддержки для iPad mini 6. Ранее там были только драйверы для Apple TV и HomePod.

Инсайдеры уверены: это предвестник совершенно нового «яблочного» девайса, который будет способен заменить HomePod и iPad. Слухи о нем уже появлялись раньше, публиковались даже фоторендеры; во всех случаях устройство описывалось и изображалось как колонка HomePod с большим сенсорным дисплеем, веб-камерой и подключением к Wi-Fi.


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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Dmitriy
+732
Dmitriy
Т.е. дальше будет apple tv во встроенным экраном по сути? :)))
2 часа назад в 16:08
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+185
Gandalf2021 Dmitriy
Или iPad со встроенным Apple TV 🙃 ещё один вариант хаба для HomeKit…
39 минут назад
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