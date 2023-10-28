Apple устанавливает на iPad mini новую ОС

Фото: 9to5Mac
Компания Apple начала необычное тестирование iPad mini с новой для него операционной системой. Об этом пишет 9to5Mac.
Согласно источнику, в коде свежей бета-версии tvOS 17.2 разработчики обнаружили неожиданную подробность. Судя по всему, Apple активно использует эту ОС на iPad mini и проводит какие-то тесты с планшетом под управлением операционной системы от ТВ-приставки.
Компания Apple начала необычное тестирование iPad mini с новой для него операционной системой. Об этом пишет 9to5Mac.
Согласно источнику, в коде свежей бета-версии tvOS 17.2 разработчики обнаружили неожиданную подробность. Судя по всему, Apple активно использует эту ОС на iPad mini и проводит какие-то тесты с планшетом под управлением операционной системы от ТВ-приставки.
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Такие выводы стали возможны, так как в tvOS 17.2 впервые в истории появились файлы поддержки для iPad mini 6. Ранее там были только драйверы для Apple TV и HomePod.
Инсайдеры уверены: это предвестник совершенно нового «яблочного» девайса, который будет способен заменить HomePod и iPad. Слухи о нем уже появлялись раньше, публиковались даже фоторендеры; во всех случаях устройство описывалось и изображалось как колонка HomePod с большим сенсорным дисплеем, веб-камерой и подключением к Wi-Fi.
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