Apple устранит недостаток iPhone, над которым все смеются много лет



Компания Apple встроит в iPhone 16 Pro по-настоящему быструю зарядку. Об этом пишет MacRumors.



Слухи из китайского сегмента интернета пророчат будущим айфонам существенно более быструю зарядку — как беспроводную, так и по кабелю. Сейчас актуальные iPhone поддерживают проводную зарядку до 27W и беспроводную до 15W по магнитному коннектору MagSafe. Флагманы на базе Android уже давно ушли вперед по мощности зарядки, а в последние месяцы получили даже магнитную зарядку. Apple собирается исправить положение.





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Согласно источнику, будущие флагманы Apple — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — впервые в истории получат поддержку быстрой проводной зарядки мощностью до 40W. При использовании оригинальных и сертифицированных MagSafe-аксессуаров мощность зарядки тоже вырастет: с 15 до 20 ватт. Информация появилась на фоне слухов о более емких аккумулярах во всей линейке. Судя по всему, мощность зарядки базовых iPhone 16 никак не изменится.