ПМЭФ 2024

Apple утерла нос желчным критикам Apple Watch в своем новом рекламном ролике

Олег

Apple Watch


Компания Apple сняла и опубликовала новое забавное видео, в котором освещается новая функция Apple Watch с презентации конца 2023 года. На это обратили внимание в MacRumors.

Согласно источнику, речь идет об одной из самых критикуемых опций «яблочных» часов — двойном смыкании. После того как Apple представила эту фичу, у многих фанатов и блогеров пригорело: одни возмущались, почему такая простая опция недоступна даже на прошлогодних моделях Watch, другие вещали, что «нововведение» не настоящее и уже было раньше в «Универсальном доступе». Но главная претензия состояла в том, что фича бесполезна в реальной жизни.

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На последнее утверждение Apple ответила в своей иронической рекламе. Ролик повествует о рыбаке, который вытащил гигантского карпа, и не может сделать обычное селфи с ним, поскольку держит безмолвного монстра двумя руками. Но выход нашелся: мужчина спустил затвор камеры iPhone с помощью двойного смыкания на Apple Watch.



Этим роликом компания как бы намекает: нововведение может очень полезным для тех, у кого есть фантазия и смекалка.  

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1412
tellurian
В этом месяце компания Apple внесла некоторые изменения в правила предоставления бесплатного ремонта по стандартной гарантии, которая больше не распространяется на микротрещины на экранах смартфонов iPhone и смарт-часов Apple Watch. В соответствии с внесёнными изменениями, микротрещины теперь попадают в категорию «случайных» повреждений, устранение которых авторизованные сервисные центры производят платно.
2 часа назад в 13:02
#
tellurian
+1412
tellurian
А как камеру включил? Само по себе двойное нажатие камеру не активирует.
2 часа назад в 13:03
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Aspard
+565
Aspard
Ого! Ну утёрла так утёрла! Какие молодцы они там в эппл.
50 минут назад
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