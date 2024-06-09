Apple утерла нос желчным критикам Apple Watch в своем новом рекламном ролике



Компания Apple сняла и опубликовала новое забавное видео, в котором освещается новая функция Apple Watch с презентации конца 2023 года. На это обратили внимание в MacRumors.



Согласно источнику, речь идет об одной из самых критикуемых опций «яблочных» часов — двойном смыкании. После того как Apple представила эту фичу, у многих фанатов и блогеров пригорело: одни возмущались, почему такая простая опция недоступна даже на прошлогодних моделях Watch, другие вещали, что «нововведение» не настоящее и уже было раньше в «Универсальном доступе». Но главная претензия состояла в том, что фича бесполезна в реальной жизни.







На последнее утверждение Apple ответила в своей иронической рекламе. Ролик повествует о рыбаке, который вытащил гигантского карпа, и не может сделать обычное селфи с ним, поскольку держит безмолвного монстра двумя руками. Но выход нашелся: мужчина спустил затвор камеры iPhone с помощью двойного смыкания на Apple Watch.







Этим роликом компания как бы намекает: нововведение может очень полезным для тех, у кого есть фантазия и смекалка.