Apple уже тестирует прототип складного iPhone Fold. Ждём релиз в следующем году







По данным отраслевого издания DigiTimes, По данным отраслевого издания DigiTimes, Apple перевела свой первый складной iPhone в фазу прототипирования с поставщиками в прошлом месяце перед ожидаемым запуском в 2026 году. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Источники в цепочке поставок рассказали, что Apple начала первоначальную фазу прототипирования (P1) в июне. За фазой P1 следуют фазы P2 и P3. Каждая из них занимает около двух месяцев. В течение этого времени партнёры по цепочке поставок Apple проводят ограниченные пробные запуски, прежде чем передать обязанности по сборке основным сборщикам в лице Foxconn и Pegatron.К концу 2025 года девайс перейдёт к стадии инженерного проверочного испытания (EVT). На этом этапе Apple окончательно определит все компоненты и дизайн устройства. Полноценный релиз iPhone Fold во второй половине 2026 года вместе с линейкой iPhone 18.Портал ‌DigiTimes также‌ добавил, что Apple приостановила работу над складным iPad, который изначально должен был выйти примерно вместе с iPhone Fold‌. Компания объясняет это производственными трудностями, возросшими издержками производства, связанными с технологией гибких дисплеев, и низким потребительским спросом на складные устройства с большим экраном.