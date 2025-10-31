Apple уже вовсю запасается деталями для складного iPhone Ultra

Источники из цепочки поставок Apple поделились информацией о том, что компания активно наращивает запасы для своего первого складного iPhone, выход которого запланирован на 2026 год.
Такой шаг свидетельствует о том, что Apple вступает в решающую фазу предпроизводства. Это позволит компании просчитать объёмы девайсов и снизить риски дефицита на старте продаж.
Ранее стало известно, что складной iPhone получит два экрана на 5,5 и 7,8 дюйма, сканер Touch ID в кнопке питания и плато с двумя камерами на задней панели. Рамка девайса будет изготовлена из смеси титана и алюминия, а некоторые компоненты шарниров будут сделаны из материала под названием Liquid Metal для большей прочности.
Ожидается, что iPhone Fold выйдет вместе с линейкой iPhone 18 в сентябре 2026 года.