Apple уже вовсю запасается деталями для складного iPhone Ultra

iPhone Fold

Источники из цепочки поставок Apple поделились информацией о том, что компания активно наращивает запасы для своего первого складного iPhone, выход которого запланирован на 2026 год.

По данным инсайдера Fixed Focus Digital, Apple поручила компаньонам увеличить выпуск «ключевых компонентов» для складного смартфона iPhone Fold или iPhone Ultra. В приоритете — закупка складных OLED-панелей, титановых рамок и сложных шарниров, которые изготавливаются из нескольких материалов.

Такой шаг свидетельствует о том, что Apple вступает в решающую фазу предпроизводства. Это позволит компании просчитать объёмы девайсов и снизить риски дефицита на старте продаж.

Ранее стало известно, что складной iPhone получит два экрана на 5,5 и 7,8 дюйма, сканер Touch ID в кнопке питания и плато с двумя камерами на задней панели. Рамка девайса будет изготовлена ​​из смеси титана и алюминия, а некоторые компоненты шарниров будут сделаны из материала под названием Liquid Metal для большей прочности.

Ожидается, что iPhone Fold выйдет вместе с линейкой iPhone 18 в сентябре 2026 года.
Источник:
MacRumors
Рекомендации

