Apple планирует работать с Hyundai над грядущей моделью своего автомобиля. Об этом сообщает корейский сайт Korea Economic Daily.
Сообщается, что Apple также ведет переговоры с Hyundai Motor Group по разработке и производству аккумуляторов. Предыдущие слухи указывали, что купертиновцы будут работать с партнером-автопроизводителем над своим автомобилем. Поскольку в новом отчете упоминаются только переговоры, сделка между компаниями может быть не заключена, а также планы Apple могут измениться.
Bloomberg сообщает, что работа над проектом всё еще находится на начальной стадии и до запуска производства еще далеко. По словам издания, срок до выпуска автомобиля Applle может составить от 5 до 7 лет.
Hyundai подтвердила, что ведет переговоры с купертиновцами. «Мы понимаем, что Apple ведет переговоры с различными мировыми автопроизводителями, включая нас. Поскольку обсуждение находится на ранней стадии, ничего не решено», — рассказали в Hyundai.
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Сообщается, что Apple также ведет переговоры с Hyundai Motor Group по разработке и производству аккумуляторов. Предыдущие слухи указывали, что купертиновцы будут работать с партнером-автопроизводителем над своим автомобилем. Поскольку в новом отчете упоминаются только переговоры, сделка между компаниями может быть не заключена, а также планы Apple могут измениться.
Bloomberg сообщает, что работа над проектом всё еще находится на начальной стадии и до запуска производства еще далеко. По словам издания, срок до выпуска автомобиля Applle может составить от 5 до 7 лет.
Hyundai подтвердила, что ведет переговоры с купертиновцами. «Мы понимаем, что Apple ведет переговоры с различными мировыми автопроизводителями, включая нас. Поскольку обсуждение находится на ранней стадии, ничего не решено», — рассказали в Hyundai.
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