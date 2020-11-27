





Apple подала патентную заявку на использование технологии определения силы нажатия Force Touch на сенсорной панели MacBook после отказа неё в iPhone и Apple Watch. Учитывая недавний перезапуск MagSafe, такое развитие функции кажется вполне реальным.Заявка была опубликована в четверг Управлением по патентам и товарным знакам США. В ней демонстрируется обновленная версия сенсорной панели MacBook, которая выглядит практически идентично текущему варианту, за исключением дополнительного компонента, добавляющего возможности Force Touch. Это может косвенно намекать на то, что мы увидим поддержку этой функции в линейке MacBook с обновленным дизайном, выход которой ожидается во второй половине 2021 года.Force Touch — это технология тактильной обратной связи Apple, которая может обнаруживать незначительные изменения давления и реагировать по-разному на эти действия. Компания начала внедрять эту функцию в трекпад MacBook в 2015 году, чтобы сохранить все возможности без необходимости в наличии механических кнопок. Apple использовала технологию в iPhone в том же году под названием 3D Touch, но позже она была заменена менее чувствительной версией Haptic Touch, которая лишила пользователей некоторых возможностей. В этом году также была прекращена поддержка Force Touch в Apple Watch с выходом watchOS 7.На фоне отказа от поддержки технологии в смартфонах и смарт-часах решение добавить её в ноутбуки удивляет. Патент, который Apple первоначально подала в мае 2019 годе, не содержит подробных сведений о том, как Force Touch будет работать на сенсорной панели MacBook. Возможно, функция будет использоваться, чтобы избежать случайных нажатий.