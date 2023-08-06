Apple вернет Touch ID в iPhone

Олег

Touch ID


В сети появилась информация о новом патенте Apple, связанном с устройством сканера Touch ID. Подробности собрали в iMore.

Согласно источнику, новый патент, который зарегистрирован Apple, описывает сканер отпечатка пальца повышенной точности — компания прокачает «ультразвуковое зондирование и визуализацию отпечатков пальцев». По сути, инженеры нашли способ избежать звуковых помех при считывании отпечатка, которые вызываются материалами самого сканера. Сканер нового поколения будет создавать противофазу акустическому импедансу, чтобы считывание было максимально точным.

Самое любопытное в патенте — его применимость. Apple заявляет, что обновленный Touch ID будет использоваться не только в планшетах и ноутбуках (как это происходит сейчас), но и в смартфонах и носимых устройствах. Это означает, что компания рано или поздно собирается вернуть Touch ID в iPhone.

Возможно, такой вариант рассматривается как альтернатива слитому ранее подэкранному Face ID, точность которого остается под вопросом до сих пор. После нескольких лет эксплуатации дизайна iPhone с «монобровью» и Dynamic Island компании придется прийти к полностью безрамочному дисплею — в этом ей поможет Touch ID нового поколения, встроенный в кнопку Power. Тем более, что такой дизайн для iPhone уже запатентован

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Источник:
iMore
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Комментарии

sergey ivanov
+48
sergey ivanov
Вот каждый год — КАЖДЫЙ!!! — начиная с выхода iPhone X с Face ID, начинают циркулировать слухи о возвращении дактилосканера в айфон. Хотя нахрена он там нужен при наличии безукоризненно работающего Face ID, пояснить никто не может)
час назад в 14:01
#
13den666
+440
13den666 sergey ivanov
Есть масса причин оставить отпечаток: маски, бинты на лице или что-то пост операционное, погодные условия (зимой весь закутан), в некоторых странах паранджа на всё лицо. Список можно продолжать …, в итоге дактилоскоп однозначно будет актуален
26 минут назад
#
+46
denisba
Ура! Ждем.
час назад в 14:36
#
Misha Gynin
+107
Misha Gynin
Ну ультразвуковой сенсор можно и под экраном расположить, причем можно не делать его маленьким а во весь экран, чтобы палец прикладывать к любому месту, не обязательно в кнопку ставить.
22 минуты назад
#
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