Apple вернет в iOS 18 полезную фичу, которую забрала у нас несколько лет назад

Компания Apple добавит темный режим для рабочего стола iOS 18. Об этом пишет MacRumors.
Ранее похожая фича в iOS уже присутствовала и называлась «Затемнение обоев». Когда на смартфоне включалась темная тема, на фоновое изображение автоматически накладывались темные фильтры и экран не слепил глаза в сумерках. После большой переработки системы обоев в iOS 16 функция исчезла, а теперь Apple собирается её вернуть.
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Согласно источнику, Apple собирается применять темный режим системы к рабочему столу. Это означает, что дисплей больше не будет «выжигать» глаза по ночам; затемняться будут в том числе и иконки приложений. Этот новый инсайд подтверждает уже имеющуюся информацию о том, что iOS 18 позволит менять цвета значков приложений по своему вкусу.