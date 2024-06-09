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Apple вернет в iOS 18 полезную фичу, которую забрала у нас несколько лет назад

Олег

iOS 18


Компания Apple добавит темный режим для рабочего стола iOS 18. Об этом пишет MacRumors.

Ранее похожая фича в iOS уже присутствовала и называлась «Затемнение обоев». Когда на смартфоне включалась темная тема, на фоновое изображение автоматически накладывались темные фильтры и экран не слепил глаза в сумерках. После большой переработки системы обоев в iOS 16 функция исчезла, а теперь Apple собирается её вернуть.

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iOS 16

Согласно источнику, Apple собирается применять темный режим системы к рабочему столу. Это означает, что дисплей больше не будет «выжигать» глаза по ночам; затемняться будут в том числе и иконки приложений. Этот новый инсайд подтверждает уже имеющуюся информацию о том, что iOS 18 позволит менять цвета значков приложений по своему вкусу. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Сергей Веселов
+120
Сергей Веселов
Когда нибудь редакция сделает темную тему и у себя в приложении 😁
час назад в 01:49
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