Apple вернет в iOS 18 полезную фичу, которую забрала у нас несколько лет назад

Согласно источнику, Apple собирается применять темный режим системы к рабочему столу. Это означает, что дисплей больше не будет «выжигать» глаза по ночам; затемняться будут в том числе и иконки приложений. Этот новый инсайд подтверждает уже имеющуюся информацию о том, что iOS 18 позволит менять цвета значков приложений по своему вкусу.