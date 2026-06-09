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Apple, верни как было! Камеру в iOS 27 изменили до неузнаваемости

Фархад


Одна из основных причин покупки iPhone для многих — камеры, простота и удобство съёмки, но в Apple, похоже, это не учли. В iOS 27 разработчики снова перелопатили интерфейс приложения «Камера».

Самым заметным нововведением стало появление нового режима Siri в приложении «Камера». Он располагается рядом с привычными режимами фото и видео и активируется обычным свайпом по нижней панели интерфейса.

Новый режим объединяет камеру и возможности визуального интеллекта Apple. Пользователь может сфотографировать любой объект и сразу задать вопрос Siri. Система умеет распознавать растения, животных, достопримечательности, предметы и множество других объектов. Кроме того, Apple расширила возможности визуального анализа: теперь ИИ способен определять примерную калорийность блюд или даже помогать делить счет между несколькими людьми.

Но есть нюанс — на Siri надо вставать в очередь, сменив регион и язык на английский, поскольку на русском языке даже ИИ-версия помощника не работает.

Вместе с этим Apple изменила уже привычный интерфейс камеры. Быстрые переключатели вспышки, Live Photo и ночного режима теперь находятся в верхней центральной части экрана, а все расширенные настройки, включая формат, разрешение и прочее перенесены в нижний правый угол. Из плюсов — отдельная кнопка регулировки экспозиции.

Пока это всего лишь бета, поэтому к релизу iOS 27 всё ещё может измениться. А полноценный релиз системы ожидается этой осенью.
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