Apple, верни как было! Камеру в iOS 27 изменили до неузнаваемости

Одна из основных причин покупки iPhone для многих — камеры, простота и удобство съёмки, но в Apple, похоже, это не учли. В iOS 27 разработчики снова перелопатили интерфейс приложения «Камера».Самым заметным нововведением стало появление нового режима Siri в приложении «Камера». Он располагается рядом с привычными режимами фото и видео и активируется обычным свайпом по нижней панели интерфейса.Новый режим объединяет камеру и возможности визуального интеллекта Apple. Пользователь может сфотографировать любой объект и сразу задать вопрос Siri. Система умеет распознавать растения, животных, достопримечательности, предметы и множество других объектов. Кроме того, Apple расширила возможности визуального анализа: теперь ИИ способен определять примерную калорийность блюд или даже помогать делить счет между несколькими людьми.Но есть нюанс — на Siri надо вставать в очередь, сменив регион и язык на английский, поскольку на русском языке даже ИИ-версия помощника не работает.Вместе с этим Apple изменила уже привычный интерфейс камеры. Быстрые переключатели вспышки, Live Photo и ночного режима теперь находятся в верхней центральной части экрана, а все расширенные настройки, включая формат, разрешение и прочее перенесены в нижний правый угол. Из плюсов — отдельная кнопка регулировки экспозиции.Пока это всего лишь бета, поэтому к релизу iOS 27 всё ещё может измениться. А полноценный релиз системы ожидается этой осенью.