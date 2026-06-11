Apple, верни на место! Из Apple Watch вырезали «Рацию» в watchOS 27

В первой бета-версии watchOS 27 пользователи обнаружили неожиданное изменение. Apple удалила приложение «Рация», которое существовало на Apple Watch почти 8 лет.Функция «Рация» появилась вместе с watchOS 5 ещё в 2018 году и позволяла владельцам Apple Watch общаться по Wi-Fi или через мобильную сеть. По сути, это была современная версия классической рации без ограничений по расстоянию. Для работы использовалась инфраструктура FaceTime, а отправлять короткие голосовые сообщения можно было буквально одним касанием.Однако после громкого запуска Apple практически перестала развивать эту функцию. За восемь поколений watchOS приложение не получило заметных обновлений и постепенно оказалось забытым большинством пользователей. Но лично я активно пользовался этой функцией.Теперь в первой бета-версии watchOS 27 приложение полностью исчезло из списка установленных программ и Центра управления. Apple пока никак не прокомментировала ситуацию, поэтому нельзя исключать, что функция ещё вернётся в будущих тестовых сборках. К моему счастью, Apple Watch Series 7 не получит watchOS 27, поэтому я смогу продолжить пользоваться «Рацией» в любом случае.