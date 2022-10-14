Apple вернула в App Store популярные российские приложения
Александр Кузнецов —
Компания Apple вернула в App Store приложение «ВКонтакте» и другие проекты этой соцсети. Также были возвращены другие разработки VK, в том числе «Почта Mail.Ru», «Облако Mail.Ru», «Маруся» и «Юла».
Часть приложений пока не отображаются на странице разработчика, но их можно найти через поиск или на странице с рейтингом.
Приложения VK были удалены из App Store 26 сентября, причём компания Apple объяснила, что подчиняется санкциям, введённым в Великобритании. В VK заявили, что им удалось убедить Apple в том, что приложения компании не попадают под действие этих санкций, поскольку никаких ограничений в отношении VK не вводилось.
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Комментарии
–3
А зачем Apple доверие России?
Сегодня в 12:47
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Достаточно прецедента. Потеря реноме — она касается всех.
Сегодня в 14:38
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+38
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