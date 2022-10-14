VK App Store

Apple вернула в App Store популярные российские приложения

Александр


Компания Apple вернула в App Store приложение «ВКонтакте» и другие проекты этой соцсети. Также были возвращены другие разработки VK, в том числе «Почта Mail.Ru», «Облако Mail.Ru», «Маруся» и «Юла».

Часть приложений пока не отображаются на странице разработчика, но их можно найти через поиск или на странице с рейтингом.

Приложения VK были удалены из App Store 26 сентября, причём компания Apple объяснила, что подчиняется санкциям, введённым в Великобритании. В VK заявили, что им удалось убедить Apple в том, что приложения компании не попадают под действие этих санкций, поскольку никаких ограничений в отношении VK не вводилось.
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Комментарии

John Doe
+614
John Doe
Куда ветер дует, туда и Эппл. Репутация неуклонно идет вниз, а вместе с ней — и доверие фирме. И даже если они вообще уберут все ограничения для России, реноме уже не вернуть.
Сегодня в 10:07
#
EDD
+65
EDD John Doe
А про доверие к России вы не задумывались? Оно вернётся?
Сегодня в 12:42
#
John Doe
+614
John Doe EDD
Его и не было никогда. Россия интересует западных "партнеров" только своими ресурсами. Поэтому об этом можно не беспокоиться.
Сегодня в 14:41
#
–3
Aleks Vlasov John Doe
А зачем Apple доверие России?
Сегодня в 12:47
#
John Doe
+614
John Doe Aleks Vlasov
Достаточно прецедента. Потеря реноме — она касается всех.
Сегодня в 14:38
#
kardigan
+2821
kardigan
Нужно следить за массами. С помощью приложений вполне можно следить за настроением людей и в какой о ее ими манипулировать. Отключишь всё-и сам себе опустишь занавес.
Слежка за окном напротив ведь не только с помощью бинокля ведётся.
Сегодня в 10:28
#
+38
fedorr666
Все оно потихонечку вернется деваться то некуда и смысла вообще нет… но отношение и любовь… ну думаю не вернуть в полном смысле этого слова,доверие потеряно..,а любовь без доверия не бывает.это жизнь!
Сегодня в 11:07
#
+145
Куцов
В чем отличие от статьи ниже? Добавили еще одно приложение? Вы заманали уже. Добавьте к прошлой статье и сделайте upd. А. Сорян. Вы так не умеете. Вы же криворукие и пустоголовые
Сегодня в 12:15
#
+3964
Gabriel
Удивительно как всего один человек, который совсем не политик может оказать влияние на принятие решений политиками и крупными компаниями.
С интересом жду продолжения.)
час назад в 17:49
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