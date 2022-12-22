Apple Watch Series 3

Apple вернула в продажу самый критикуемый девайс — он еще и дороже новых моделей

Олег

Series 3

Компания Apple вновь начала продавать Watch Series 3 на своем официальном сайте. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее Apple сняла с продажи и производства эти часы после презентации в сентябре, где показала Watch Ultra, Series 8 и Watch SE. Компанию многие критиковали за такую долгую продажу Series 3: в августе 2022 года часы можно было купить на apple.com, при этом они уже не получали обновлений и работают из рук вон плохо. С этим аксессуаром связано несколько довольно стыдных для Apple скандалов.

Теперь же компания решила вернуть Apple Watch Series 3 в продажу — согласно источнику, речь идет о восстановленном варианте. Официально отремонтированные и продиагностированные Series 3 доступны на сайте Apple для покупки по цене в $369. Напомним, что свежие Apple Watch SE, вышедшие в сентябре 2022 года, стоят от $249.

Разумеется, в 2022 году не стоит покупать новые Apple Watch Series 3. У них устаревшее «железо» и аккумулятор, они не получают свежие watchOS, имеют «древний» дизайн и проблемы с памятью

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
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Mers
Деньги на ветер.
15 минут назад
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