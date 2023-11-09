Apple вернула в продажу свой самый недооцененный iPhone

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Компания Apple снова начала продавать iPhone 12 mini. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, на американском официальном сайте Apple спустя полтора года снова появились в продаже смартфоны iPhone 12 mini. Девайс предлагается в статусе «Восстановленный», с накопителем 256 Гб и по более низкой цене, чем раньше.







Скорее всего, компания распродает остатки, поступившие с ремонта. В момент релиза iPhone 12 mini продавался в версии 64, 128 и 256 Гб, но позже Apple оставила только 128 Гб. Теперь же доступна refurbished-версия с более емким накопителем. Скорее всего, в ближайшее время «миник» появится и в России по привлекательным ценам, доставленный силами серого импорта.



Apple выпустила всего два поколения iPhone mini, после чего его в линейке сменила версия Plus. У «миников» есть своя база фанатов ( Скорее всего, компания распродает остатки, поступившие с ремонта. В момент релиза iPhone 12 mini продавался в версии 64, 128 и 256 Гб, но позже Apple оставила только 128 Гб. Теперь же доступна refurbished-версия с более емким накопителем. Скорее всего, в ближайшее время «миник» появится и в России по привлекательным ценам, доставленный силами серого импорта.Apple выпустила всего два поколения iPhone mini, после чего его в линейке сменила версия Plus. У «миников» есть своя база фанатов ( среди которой и автор этой новости ), но, видимо, она недостаточно многочисленна для продолжения производства. С учетом того, что по «железу» эта модель не отличалась от полноразмерной, «миник» оказался, пожалуй, самым недооцененным айфоном в современной истории Apple.