Apple весомо пояснила, почему «Калькулятор» пришел на iPad спустя 14 лет

Олег

Калькулятор


Apple прокомментировала внедрение приложения «Калькулятор» на iPad спустя 14 лет после выхода первой модели планшета. Подробности собрали в WCCF Tech.

Несколько руководителей Apple побеседовали со СМИ и рассказали, почему компания так долго ждала, прежде чем добавить калькулятор на iPad. По словам Тая Джордона, отвечающего за системные интерфейсы, перед Apple стояла непростая задача — нельзя было просто перенести приложение с iPhone на iPad «как есть», растянув на большой экран:

«Перенося подобные возможности на iPad, мы очень глубоко думаем о том, как их можно реализовать с учетом уникальных возможностей iPad и его уникальных аксессуаров, таких как Apple Pencil». 

Джордон сказал, что Apple «потратила время, чтобы действительно переосмыслить» математические расчеты на iPad и сделать «своего рода магию». Речь, конечно же, идет о функции Math Notes — возможности писать уравнения в калькуляторе на iPad от руки и получать результаты расчетов в такой же форме.

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Напомним, что на iPad с самого его запуска в 2010 году никогда не было нативного калькулятора, что стало поводом для троллинга и массы мемов в адрес Apple. Считается, что встраивать «Калькулятор» в iPad запретил сам Стив Джобс: ему показали интерфейс приложения, растянутый с iPhone, и СЕО Apple забраковал утилиту, предпочтя выпустить планшет вовсе без неё. Одним из больших нововведений iPadOS 18 в июне 2024 года стало нативное приложение «Калькулятор». 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

0
номер3
Да уж, весомо так весомо отложила свой ответ
2 часа назад в 20:01
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tellurian
+1555
tellurian
Кто-то верит в это? 😅
2 часа назад в 20:13
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Adamaska
+117
Adamaska
Такая бредятина 🤦🏻‍♂️
час назад в 21:08
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+18
TheEwb
Да тупо проепали, а потом сделали фишкой
53 минуты назад
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