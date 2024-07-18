Apple весомо пояснила, почему «Калькулятор» пришел на iPad спустя 14 лет



Apple прокомментировала внедрение приложения «Калькулятор» на iPad спустя 14 лет после выхода первой модели планшета. Подробности собрали в WCCF Tech.



Несколько руководителей Apple побеседовали со СМИ и рассказали, почему компания так долго ждала, прежде чем добавить калькулятор на iPad. По словам Тая Джордона, отвечающего за системные интерфейсы, перед Apple стояла непростая задача — нельзя было просто перенести приложение с iPhone на iPad «как есть», растянув на большой экран:





«Перенося подобные возможности на iPad, мы очень глубоко думаем о том, как их можно реализовать с учетом уникальных возможностей iPad и его уникальных аксессуаров, таких как Apple Pencil».



Джордон сказал, что Apple «потратила время, чтобы действительно переосмыслить» математические расчеты на iPad и сделать «своего рода магию». Речь, конечно же, идет о функции Math Notes — возможности писать уравнения в калькуляторе на iPad от руки и получать результаты расчетов в такой же форме.







Напомним, что на iPad с самого его запуска в 2010 году никогда не было нативного калькулятора, что стало поводом для троллинга и массы мемов в адрес Apple. Считается, что встраивать «Калькулятор» в iPad запретил сам Стив Джобс: ему показали интерфейс приложения, растянутый с iPhone, и СЕО Apple забраковал утилиту, предпочтя выпустить планшет вовсе без неё. Одним из больших нововведений iPadOS 18 в июне 2024 года стало нативное приложение «Калькулятор».