Apple включила бесплатные мультики прямо на улице города и собирается показывать их каждый день

Олег

Фото: MacRumors 

Компания Apple объявила о своем вкладе в праздничное оформление Лондона — мультфильмы прямо на городском здании. О них написали в MacRumors.

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Согласно источнику, на стенах лондонской электростанции Баттерси с этого момента и до конца года будут транслироваться покадровые анимации с Уоллесом и Громитом. Ежедневно с 17:00 до 22:30 любой житель и гость Лондона может прийти и пропитаться праздничной атмосферой, наблюдая мультфильмы прямо на улице. Не требуется ни предварительной записи, ни оплаты.


Фото: MacRumors 

Анимация продвигается в рамках кампании «Снято на iPhone» от Apple. Студия Aardman, создавшая Уоллеса и Громита, действительно сняла все эти кадры на восемь смартфонов iPhone 16 Pro Max с использованием телеобъектива.

«Aardman использовала приложение Dragonframe Tether и восемь устройств iPhone 16 Pro в режиме телефото, чтобы сделать «Уоллес и Громит, снятый на iPhone. Они снимали полные 4K-кадры в формате ProRAW, а затем сшивали их вместе, чтобы получить изображение 6K, необходимое для превращения их 23-сантиметровых персонажей в 101-метровые проекции», — Apple. 

Мультфильмы будут демонстрироваться на той стороне электростанции, которая обращена к Темзе, так что увидеть их можно даже с другого конца города до самого начала января. Для тех, кто не знает — эта станция в прошлом году стала штаб-квартирой Apple с офисами и розничным магазином. 

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Источник:
MacRumors
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