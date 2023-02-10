Apple: «Власти заставляют нас превратить iOS в клон Android»

Олег

Тим


Компания Apple открыто пожаловалась на новые требования государственных властей в отношении работы iOS. Об этом пишет The Register.

Согласно источнику, «Управление по конкуренции и рынкам» Великобритании провело расследование относительно iOS и её особенностей. Среди прочего, регулятор обратил внимание на жесткие ограничения браузеров для iPhone — Apple требует, чтобы все они были основаны исключительно на движке WebKit, стандартном для Safari. Из-за этого правила существование альтернативных браузеров на iOS практически не имеет смысла.

После окончания расследования британские власти констатировали:
  • качество всех браузеров на устройствах Apple ограничено более медленными темпами разработки WebKit,
  • веб-разработчики отказались от некоторых функций из-за отсутствия поддержки WebKit,
  • предприятия несут более высокие затраты из-за необходимости полагаться на нативные приложения по сравнению с веб-приложениями, а также из-за работы с ошибками и сбоями, присущими WebKit.

На основании выявленных проблем регулятор хочет, чтобы Apple разрешила создавать браузеры для iOS на базе других веб-движков (например, Chromium).

Получив предписание, Apple решила публично высказаться по этому поводу. Компания возмутилась предъявленными требованиями и заявила, что отказ от WebKit на iOS «положит конец унифицированным обновлениям приложений, отображающих веб-контент, как это происходит и на Android».

Имея в виду и другие требования к iOS, например, разрешение установки приложений в обход App Store, Apple сказала, что новые правила «ухудшат надежную защиту пользователей девайсов Apple». Компания уверена, что реализация всех требований властей «фактически превратит Apple в клон Android».

Ранее мы подробно разъясняли, чем грозит пользователям iPhone и самой компании реализация новых «законов против Apple» от Евросоюза. 

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Источник:
The Register
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Комментарии

+57
kkm
Эко завоняло-то...
Одна из причин вынужденного обновления iOS-чтобы половина сайтов не перестала открываться и падать из-за гнилого необновляемого Вебкита. Не зотите сами-дайте возможность тем, кто хочет и может..
А не клепайте все более тормозные, визуально все более «китайские» и кривые версии iOS каждый год...
47 минут назад
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