Apple: «Власти заставляют нас превратить iOS в клон Android»

Компания Apple открыто пожаловалась на новые требования государственных властей в отношении работы iOS. Об этом пишет The Register.
Согласно источнику, «Управление по конкуренции и рынкам» Великобритании провело расследование относительно iOS и её особенностей. Среди прочего, регулятор обратил внимание на жесткие ограничения браузеров для iPhone — Apple требует, чтобы все они были основаны исключительно на движке WebKit, стандартном для Safari. Из-за этого правила существование альтернативных браузеров на iOS практически не имеет смысла.
После окончания расследования британские власти констатировали:
- качество всех браузеров на устройствах Apple ограничено более медленными темпами разработки WebKit,
- веб-разработчики отказались от некоторых функций из-за отсутствия поддержки WebKit,
- предприятия несут более высокие затраты из-за необходимости полагаться на нативные приложения по сравнению с веб-приложениями, а также из-за работы с ошибками и сбоями, присущими WebKit.
На основании выявленных проблем регулятор хочет, чтобы Apple разрешила создавать браузеры для iOS на базе других веб-движков (например, Chromium).
Получив предписание, Apple решила публично высказаться по этому поводу. Компания возмутилась предъявленными требованиями и заявила, что отказ от WebKit на iOS «положит конец унифицированным обновлениям приложений, отображающих веб-контент, как это происходит и на Android».
Имея в виду и другие требования к iOS, например, разрешение установки приложений в обход App Store, Apple сказала, что новые правила «ухудшат надежную защиту пользователей девайсов Apple». Компания уверена, что реализация всех требований властей «фактически превратит Apple в клон Android».
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