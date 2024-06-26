Apple внезапно обновила AirPods, и вам не стоит это пропускать



Компания Apple выпустила свежие версии прошивки для всех поддерживаемых моделей AirPods и Beats. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, апдейт с номером сборки 6F8 получили AirPods Pro 2, PowerBeats Pro и Beats Fit Pro. Версия прошивки 6A326 распространяется на AirPods Pro, AirPods 2, AirPods Max и AirPods 3. В описании обновления традиционно не указаны изменения, однако в этот раз Apple выпустила отдельный документ, посвященный свежим апдейтам наушников.







Компания отмечает, что обе новые сборки устраняют серьезную проблему безопасности AirPods и Beats. Она позволяла подделать данные устройства, к которому ранее уже были подключены наушники, и получить к ним удаленный доступ. Эксплойт работает в радиусе действия Bluetooth.



Ручной установки новой прошивки на AirPods и Beats не существует, однако апдейт установится сам, если подключить наушники к айфону, а его — к зарядке, и оставить на какое-то время.