Apple внезапно обновила кучу старых iPhone и iPad

Фото: Unsplash
Компания Apple выпустила четыре новые сборки для старых устройств. Об этом пишет MacRumors. Вот полный список обновлений:
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides
- iOS 16.7.15
- iPadOS 16.7.15
- iOS 15.8.7
- iPadOS 15.8.7
Установить их могут устаревшие iPhone и iPad прошлых лет, которые не поддерживают более новые сборки. В их числе iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPad 5, iPad mini 4, iPad Air 2 и так далее.
По заявлению Apple, все четыре апдейта содержат исправление уязвимости Coruna, которую обнаружила Google. Других изменений в сборках не найдено.