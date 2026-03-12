Top.Mail.Ru

Apple внезапно обновила кучу старых iPhone и iPad

Олег

Фото: Unsplash 

Компания Apple выпустила четыре новые сборки для старых устройств. Об этом пишет MacRumors. Вот полный список обновлений: 

  • iOS 16.7.15
  • iPadOS 16.7.15
  • iOS 15.8.7
  • iPadOS 15.8.7

Установить их могут устаревшие iPhone и iPad прошлых лет, которые не поддерживают более новые сборки. В их числе iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPad 5, iPad mini 4, iPad Air 2 и так далее. 

По заявлению Apple, все четыре апдейта содержат исправление уязвимости Coruna, которую обнаружила Google. Других изменений в сборках не найдено. 
Источник:
MacRumors
