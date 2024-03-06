Apple внезапно обновила множество старых iPhone и iPad



Компания Apple выпустила сразу четыре апдейта для своих девайсов прошлых лет. Об этом пишет OS X Daily.



Согласно источнику, для всех владельцев старых смартфонов и планшетов доступны четыре обновления — iOS 16.7.6, iPadOS 16.7.6, iOS 15.8.2, iPadOS 15.8.2. Обновиться смогут владельцы следующих устройств Apple:







iOS/iPadOS 15.8.2

iPhone 6S / 6S Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPad Air 2

iPad mini 4

iPod touch 7.

iOS/iPadOS 16.7.6

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPad Pro 9,7

iPad Pro 12,9 (2015)

iPad 5.

Обновления для старых гаджетов крайне редко содержат новые функции или изменения в дизайне — чаще всего Apple закрывает обнаруженные ею критические уязвимости. Напомним, что iPhone 6S вышел 9 лет назад, в 2015 году; здорово, что компания не забывает о таких «старичках». Обновления для старых гаджетов крайне редко содержат новые функции или изменения в дизайне — чаще всего Apple закрывает обнаруженные ею критические уязвимости. Напомним, что iPhone 6S вышел 9 лет назад, в 2015 году; здорово, что компания не забывает о таких «старичках».