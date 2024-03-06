Apple внезапно обновила множество старых iPhone и iPad

Компания Apple выпустила сразу четыре апдейта для своих девайсов прошлых лет. Об этом пишет OS X Daily.
Согласно источнику, для всех владельцев старых смартфонов и планшетов доступны четыре обновления — iOS 16.7.6, iPadOS 16.7.6, iOS 15.8.2, iPadOS 15.8.2. Обновиться смогут владельцы следующих устройств Apple:
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iOS/iPadOS 15.8.2
- iPhone 6S / 6S Plus
- iPhone 7 / 7 Plus
- iPhone SE (2016)
- iPad Air 2
- iPad mini 4
- iPod touch 7.
iOS/iPadOS 16.7.6
- iPhone 8 / 8 Plus
- iPhone X
- iPad Pro 9,7
- iPad Pro 12,9 (2015)
- iPad 5.
Обновления для старых гаджетов крайне редко содержат новые функции или изменения в дизайне — чаще всего Apple закрывает обнаруженные ею критические уязвимости. Напомним, что iPhone 6S вышел 9 лет назад, в 2015 году; здорово, что компания не забывает о таких «старичках».