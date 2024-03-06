Apple внезапно обновила множество старых iPhone и iPad

Олег

iPhone 6S


Компания Apple выпустила сразу четыре апдейта для своих девайсов прошлых лет. Об этом пишет OS X Daily.

Согласно источнику, для всех владельцев старых смартфонов и планшетов доступны четыре обновления — iOS 16.7.6, iPadOS 16.7.6, iOS 15.8.2, iPadOS 15.8.2. Обновиться смогут владельцы следующих устройств Apple:

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iOS/iPadOS 15.8.2
  • iPhone 6S / 6S Plus
  • iPhone 7 / 7 Plus
  • iPhone SE (2016)
  • iPad Air 2
  • iPad mini 4
  • iPod touch 7.

iOS/iPadOS 16.7.6
  • iPhone 8 / 8 Plus
  • iPhone X
  • iPad Pro 9,7
  • iPad Pro 12,9 (2015)
  • iPad 5. 

Обновления для старых гаджетов крайне редко содержат новые функции или изменения в дизайне — чаще всего Apple закрывает обнаруженные ею критические уязвимости. Напомним, что iPhone 6S вышел 9 лет назад, в 2015 году; здорово, что компания не забывает о таких «старичках». 

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Источник:
OS X Daily
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Комментарии

SithV
+1640
SithV
6s вполне себе боевой девайс даже на сегодняшний день! 2гб оперативки маловато уже, конечно, но вообще пропасти в общем ощущении от использования нет…
55 минут назад
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