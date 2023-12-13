Apple внезапно обновила старые iPhone, iPad и Mac

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Компания Apple выпустила небольшие обновления для предыдущих сборок iOS, iPadOS и macOS. Об этом пишет OS X Daily.



Согласно источнику, всем пользователям старых Mac и MacBook уже доступны macOS Ventura 13.6.3 и macOS Monterey 12.7.2. На «монтререе» остановились «яблочные» компьютеры 2015 года, то есть самым старым Mac, получившим апдейт, идет 9-й год.







Помимо этого, Apple выпустила iOS 16.7.3 и iPadOS 16.7.3 для старых айфонов — iPhone 8, 8 Plus и iPhone X. Все перечисленные выше обновления не содержат новых функций и являются патчами безопасности, то есть исправляют критические уязвимости.



Для пользователей Mac с более старой версией macOS, чем Sonoma, теперь доступен браузер Safari 17.2.