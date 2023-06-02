Apple внезапно обновит довольно свежую модель Mac

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Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что одним из компьютеров, который Apple представит на конференции WWDC23, станет обновлённый Mac Studio.Инсайдер объяснил в твиттере, что новый Mac, о котором идёт речь, разрабатывается под кодовым названием J475, а вышедший год назад Mac Studio создавался как J375. Исходя из этого, он сделал заключение, что компания готовит преемника Mac Studio с чипами M2 Max и ‌‌M2‌‌ Ultra. ‌Первый вышел ещё в январе вместе с новыми 14- и 16-дюймовыми MacBook Pro, а чип ‌M2‌ Ultra заменит недавно вышедший M1 Ultra‌.По словам Гурмана, топовый Mac Studio получит ‌M2‌ Ultra с 24-ядерным процессором (16 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер), а также 60-ядерный графический процессор и до 192 ГБ объединённой памяти.Ожидается, что помимо новых настольных Mac, Apple также представит 15-дюймовый MacBook Air и шлем смешанной реальности на конференции WWDC 2023, которая стартует уже 5 июня. Разумеется, основное внимание будет уделено обновлениям iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17.