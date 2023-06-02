Apple внезапно обновит довольно свежую модель Mac

Фархад
Mac Studio

Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что одним из компьютеров, который Apple представит на конференции WWDC23, станет обновлённый Mac Studio.

Инсайдер объяснил в твиттере, что новый Mac, о котором идёт речь, разрабатывается под кодовым названием J475, а вышедший год назад Mac Studio создавался как J375. Исходя из этого, он сделал заключение, что компания готовит преемника Mac Studio с чипами M2 Max и ‌‌M2‌‌ Ultra. ‌Первый вышел ещё в январе вместе с новыми 14- и 16-дюймовыми MacBook Pro, а чип ‌M2‌ Ultra заменит недавно вышедший M1 Ultra‌.

По словам Гурмана, топовый Mac Studio получит ‌M2‌ Ultra с 24-ядерным процессором (16 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер), а также 60-ядерный графический процессор и до 192 ГБ объединённой памяти.

Ожидается, что помимо новых настольных Mac, Apple также представит 15-дюймовый MacBook Air и шлем смешанной реальности на конференции WWDC 2023, которая стартует уже 5 июня. Разумеется, основное внимание будет уделено обновлениям iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17.
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Источник:
MacRumors
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