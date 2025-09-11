Apple внезапно огорчила всех, кто собирается купить прошлогодний iPhone 16 на скидках

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

Компания Apple убрала из продажи все версии прошлогоднего айфона, кроме одной. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, на сайте Apple заметили «подставу» для всех кто ждал выхода новых айфонов, чтобы купить прошлогодние со скидкой. Apple хоть и оставила в продаже базовый iPhone 16, но убрала все версии памяти, кроме базовой. Теперь купить «шеснарь» можно исключительно со 128 Гб памяти и не больше.

Очевидно, таким образом Apple хочет стимулировать людей покупать последнее поколение — к слову, iPhone 17 имеет 256 Гб в базе, вот такое совпадение. Напомним, что разница в цене между моделями составляет всего $100, то есть прошлогодний айфон фактически не подешевел, а продается по цене свежего с меньшим объемом памяти. При таких условиях брать его нет никакого смысла. 

Источник:
MacRumors
