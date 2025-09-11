Apple внезапно огорчила всех, кто собирается купить прошлогодний iPhone 16 на скидках

Фото: AppleСогласно источнику, на сайте Apple заметили «подставу» для всех кто ждал выхода новых айфонов, чтобы купить прошлогодние со скидкой. Apple хоть и оставила в продаже базовый iPhone 16, но убрала все версии памяти, кроме базовой. Теперь купить «шеснарь» можно исключительно со 128 Гб памяти и не больше.
Компания Apple убрала из продажи все версии прошлогоднего айфона, кроме одной. Об этом пишет MacRumors.
Очевидно, таким образом Apple хочет стимулировать людей покупать последнее поколение — к слову, iPhone 17 имеет 256 Гб в базе, вот такое совпадение. Напомним, что разница в цене между моделями составляет всего $100, то есть прошлогодний айфон фактически не подешевел, а продается по цене свежего с меньшим объемом памяти. При таких условиях брать его нет никакого смысла.