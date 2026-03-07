Apple внезапно отказалась от 13 девайсов, которые нравились всем. Покупайте, пока они не исчезли совсем

Фото: Unsplash
Компания Apple перестала производить полтора десятка моделей своих устройств, которые больше не соответствуют ее маркетинговой стратегии. О них написали в MacRumors.
- iPhone 16e
- iPad Air M3 (11 и 13 дюймов)
- Macbook Air M4 (11 и 13 дюймов)
- Macbook Pro M5 (13 дюймов, 512 Гб)
- Macbook Pro M4 Pro (14 и 16 дюймов)
- Macbook Pro M4 Max (14 и 16 дюймов)
- Mac Studio M3 Ultra (512 Гб)
- Studio Display (с чипом A13, 2022)
- Pro Display XDR (2019), подставка (2019) и крепление VESA (2019).
Некоторые из этих устройств всё еще очень хороши для покупки прямо сейчас — например, iPhone 16e и Macbook Air M4 — так что есть смысл поискать их на скидках, пока еще не разобрали. Любопытно, что многие из снятых с производства устройств были представлены всего в 2024-2025 годах, то есть они выпускались всего 1-2 года, а некоторые даже меньше года.