Apple внезапно отказалась от 13 девайсов, которые нравились всем. Покупайте, пока они не исчезли совсем



Фото: Unsplash



Компания Apple перестала производить полтора десятка моделей своих устройств, которые больше не соответствуют ее маркетинговой стратегии. О них написали в MacRumors. Компания Apple перестала производить полтора десятка моделей своих устройств, которые больше не соответствуют ее маркетинговой стратегии. О них написали в MacRumors. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPhone 16e

iPad Air M3 (11 и 13 дюймов)

Macbook Air M4 (11 и 13 дюймов)

Macbook Pro M5 (13 дюймов, 512 Гб)

Macbook Pro M4 Pro (14 и 16 дюймов)

Macbook Pro M4 Max (14 и 16 дюймов)

Mac Studio M3 Ultra (512 Гб)

Studio Display (с чипом A13, 2022)

Pro Display XDR (2019), подставка (2019) и крепление VESA (2019).

Согласно источнику, большинство из этих девайсов уходят в историю из-за мартовских релизов обновленных моделей. Вот полный список:Некоторые из этих устройств всё еще очень хороши для покупки прямо сейчас — например, iPhone 16e и Macbook Air M4 — так что есть смысл поискать их на скидках, пока еще не разобрали. Любопытно, что многие из снятых с производства устройств были представлены всего в 2024-2025 годах, то есть они выпускались всего 1-2 года, а некоторые даже меньше года.