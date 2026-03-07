Top.Mail.Ru

Apple внезапно отказалась от 13 девайсов, которые нравились всем. Покупайте, пока они не исчезли совсем

Олег

Фото: Unsplash 

Компания Apple перестала производить полтора десятка моделей своих устройств, которые больше не соответствуют ее маркетинговой стратегии. О них написали в MacRumors. 

Согласно источнику, большинство из этих девайсов уходят в историю из-за мартовских релизов обновленных моделей. Вот полный список: 

  • iPhone 16e 
  • iPad Air M3 (11 и 13 дюймов) 
  • Macbook Air M4 (11 и 13 дюймов) 
  • Macbook Pro M5 (13 дюймов, 512 Гб)
  • Macbook Pro M4 Pro (14 и 16 дюймов) 
  • Macbook Pro M4 Max (14 и 16 дюймов) 
  • Mac Studio M3 Ultra (512 Гб) 
  • Studio Display (с чипом A13, 2022) 
  • Pro Display XDR (2019), подставка (2019) и крепление VESA (2019). 


Некоторые из этих устройств всё еще очень хороши для покупки прямо сейчас — например, iPhone 16e и Macbook Air M4 — так что есть смысл поискать их на скидках, пока еще не разобрали. Любопытно, что многие из снятых с производства устройств были представлены всего в 2024-2025 годах, то есть они выпускались всего 1-2 года, а некоторые даже меньше года. 
