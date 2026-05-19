Apple внезапно порадовала фанатов футбола перед Чемпионатом мира

Фархад


На фоне скорого начала Чемпионата мира по футболу 2026 года компания Apple решила развернуть фирменное приложение «Спорт» по всему миру, а вместе с этим прокачала его функциональность.

В обновлённом приложении Apple Sports 4.0 пользователи смогут следить за матчами в реальном времени, смотреть стартовые составы, схемы команд, результаты и турнирную сетку прямо внутри приложения.

Также теперь появился отдельный раздел, посвящённый Чемпионату мира. Можно подписаться как на конкретные сборные, так и просто на весь турнир целиком, чтобы получать уведомления обо всех ключевых событиях. Apple также добавила живые активности по матчам и статистике во время игры.

Напомним, изначально утилита Apple Sports была доступна всего в нескольких регионах, но теперь приложение официально работает более чем в 170 странах мира.
