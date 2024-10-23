Apple впервые добавила в iPad суперкрутую функцию из iPhone



Компания Apple оснастила iPad mini 7 новой системой восстановления ПО в случае сбоя. Об этом пишет 9to5Mac.



Напомним, что актуальная линейка iPhone 16 впервые в истории получила возможность восстановления ПО без использования компьютера и проводного подключения — теперь скачать и переустановить iOS можно с помощью другого iPhone или iPad, который находится поблизости и имеет на борту iOS/iPadOS 18.







Теперь же RecoveryOS впервые распространилась на планшеты — прошивку iPad mini 7 тоже можно восстановить без подключения к ПК. Более дорогие iPad Air и Pro такой возможности не получили.



Причем у новой системы есть любопытная особенность: восстановить ПО беспроводным образом можно только у iPhone 16 и iPad mini 7, но при этом воспользоваться для этого восстановления можно любой моделью iPhone и iPad с iOS/iPadOS 18. Скорее всего, RecoveryOS требует не только программной, но и аппаратной доработки, поэтому внедрить её на более старые устройства не представляется возможным.