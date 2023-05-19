Apple впервые в истории опубликовала то, что никогда на рассказывала. Там есть и про Россию

Фото: Ars Technica
Компания Apple опубликовала свой первый в истории отчет о модерации приложений в App Store. Он появился на сайте компании.
Ранее мы рассказывали, что акционеры Apple потребовали от компании раскрыть подробности того, как принимаются решения о публикации или удалении приложений в App Store. В петиции, обращенной к Тиму Куку, они просили отчета по каждому случаю удаления какого-либо приложения из магазина. Apple пообещала выполнить это требование.
Сегодня компания впервые раскрыла подробности работы модераторов App Store, а также привела некоторую любопытную статистику магазина. Некоторая часть сведений непублична и предназначена для инвесторов и акционеров, но многое Apple разместила на сайте для широкого доступа.
Например, стало известно общее число приложений, находящихся в App Store в 2022 году — 1 783 232 штуки. При этом заявок на размещение было рассмотрено 6 101 913 (именно заявок, а не отдельных приложений). Отклонено — 1 679 694 заявки. Apple уточняет, что 253 466 отклоненных приложений всё же смогли попасть в магазин после консультаций с модераторами и устранения недочетов. Из соображений безопасности Apple отклонила 92 598 заявок на размещение в App Store.
Помимо других данных, интерес представляет количество удаленных приложений по указанию государственных властей — 1474 приложения. При этом 1435 штук пропали по просьбе Китая, 14 — Индии, 10 — Пакистана и 7 штук попросила удалить Россия. Что касается удаления по другим причинам, то подавляющее большинство приложений не соответствовали требованиям Apple в дизайне: таковых набралось 149 378 штук при общем количестве 186 195 удаленных. В это число также входят старые приложения, которые давно не обновлялись.
Полный отчет в формате PDF можно увидеть вот здесь.
Компания Apple опубликовала свой первый в истории отчет о модерации приложений в App Store. Он появился на сайте компании.
Ранее мы рассказывали, что акционеры Apple потребовали от компании раскрыть подробности того, как принимаются решения о публикации или удалении приложений в App Store. В петиции, обращенной к Тиму Куку, они просили отчета по каждому случаю удаления какого-либо приложения из магазина. Apple пообещала выполнить это требование.
Сегодня компания впервые раскрыла подробности работы модераторов App Store, а также привела некоторую любопытную статистику магазина. Некоторая часть сведений непублична и предназначена для инвесторов и акционеров, но многое Apple разместила на сайте для широкого доступа.
Например, стало известно общее число приложений, находящихся в App Store в 2022 году — 1 783 232 штуки. При этом заявок на размещение было рассмотрено 6 101 913 (именно заявок, а не отдельных приложений). Отклонено — 1 679 694 заявки. Apple уточняет, что 253 466 отклоненных приложений всё же смогли попасть в магазин после консультаций с модераторами и устранения недочетов. Из соображений безопасности Apple отклонила 92 598 заявок на размещение в App Store.
Помимо других данных, интерес представляет количество удаленных приложений по указанию государственных властей — 1474 приложения. При этом 1435 штук пропали по просьбе Китая, 14 — Индии, 10 — Пакистана и 7 штук попросила удалить Россия. Что касается удаления по другим причинам, то подавляющее большинство приложений не соответствовали требованиям Apple в дизайне: таковых набралось 149 378 штук при общем количестве 186 195 удаленных. В это число также входят старые приложения, которые давно не обновлялись.
Полный отчет в формате PDF можно увидеть вот здесь.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides