Apple впервые в истории опубликовала то, что никогда на рассказывала. Там есть и про Россию

Олег

App Store

Фото: Ars Technica

Компания Apple опубликовала свой первый в истории отчет о модерации приложений в App Store. Он появился на сайте компании.

Ранее мы рассказывали, что акционеры Apple потребовали от компании раскрыть подробности того, как принимаются решения о публикации или удалении приложений в App Store. В петиции, обращенной к Тиму Куку, они просили отчета по каждому случаю удаления какого-либо приложения из магазина. Apple пообещала выполнить это требование.

Сегодня компания впервые раскрыла подробности работы модераторов App Store, а также привела некоторую любопытную статистику магазина. Некоторая часть сведений непублична и предназначена для инвесторов и акционеров, но многое Apple разместила на сайте для широкого доступа.

Например, стало известно общее число приложений, находящихся в App Store в 2022 году — 1 783 232 штуки. При этом заявок на размещение было рассмотрено 6 101 913 (именно заявок, а не отдельных приложений). Отклонено — 1 679 694 заявки. Apple уточняет, что 253 466 отклоненных приложений всё же смогли попасть в магазин после консультаций с модераторами и устранения недочетов. Из соображений безопасности Apple отклонила 92 598 заявок на размещение в App Store.

Помимо других данных, интерес представляет количество удаленных приложений по указанию государственных властей — 1474 приложения. При этом 1435 штук пропали по просьбе Китая, 14 — Индии, 10 — Пакистана и 7 штук попросила удалить Россия. Что касается удаления по другим причинам, то подавляющее большинство приложений не соответствовали требованиям Apple в дизайне: таковых набралось 149 378 штук при общем количестве 186 195 удаленных. В это число также входят старые приложения, которые давно не обновлялись.

Полный отчет в формате PDF можно увидеть вот здесь

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Источник:
Apple
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Комментарии

+534
pincher
Может «нЕ рассказывала»…?
Сегодня в 07:41
#
+4255
Gabriel pincher
Пишут как могут
9 минут назад
#
John Doe
+646
John Doe
То есть по требованию США и их британских кураторов удалено всего 8 приложений. Apple, как обычно, предельно честна.
Сегодня в 10:51
#
tellurian
+4999
tellurian John Doe
Только с банками почти 10. Не считают игр и других.
2 часа назад в 11:55
#
Mr.Igor
+112
Mr.Igor
Интересно а сколько сотрудников в штате должно быть у эпл чтобы проводить такую работу по фильтру такого количества приложений??!
час назад в 12:53
#