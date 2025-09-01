Apple всерьез озадачит тех, кто ждет новенький iPhone 17 и хочет его купить

Компания Apple планомерно убирает SIM-слоты в своих устройствах, и продолжит делать это с релизом iPhone 17. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, уже этой осенью айфоны, собранные для стран Евросоюза, не будут иметь слотов под физическую «симку». Сюда включаются Франция, Германия, Нидерланды, Италия и другие страны, айфоны из которых можно встретить на российском рынке. Такой вывод был сделан на основании инсайда: сотрудники Apple Store в странах ЕС получили предписание пройти срочный курс обучение по работе с eSIM в iPhone до 5 сентября. Оно появилось в приложении SEED для сотрудников Apple Store, так что возможно появится и в других странах.
Для покупателей из России такое нововведение означает две вещи. Первая — найти iPhone с физическим слотом будет сложнее, а стоить он будет дороже. Вторая — если хочется новый айфон и нет желания заморачиваться с поиском и переплачивать, придется осваивать eSIM. Впрочем, базовые SIM+eSIM из Японии и Дубая никуда не денутся и купить их всё еще будет можно.
Кстати, у нас на сайте есть полный подробный гайд по eSIM на iPhone, а также актуальный метод переноса профиля между смартфонами.