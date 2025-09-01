Apple всерьез озадачит тех, кто ждет новенький iPhone 17 и хочет его купить

Олег

eSIM


Компания Apple планомерно убирает SIM-слоты в своих устройствах, и продолжит делать это с релизом iPhone 17. Об этом пишет MacRumors.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

До сих пор айфоны без слота под физическую SIM-карту продавались только в США. Модели с префиксом LL/A можно было встретить и у нас: они поддерживают профили eSIM и режим Dual eSIM, а стоят зачастую подешевле обычных. С релизом линейки iPhone 17 Apple собирается избавиться от слота в нескольких других странах.

Согласно источнику, уже этой осенью айфоны, собранные для стран Евросоюза, не будут иметь слотов под физическую «симку». Сюда включаются Франция, Германия, Нидерланды, Италия и другие страны, айфоны из которых можно встретить на российском рынке. Такой вывод был сделан на основании инсайда: сотрудники Apple Store в странах ЕС получили предписание пройти срочный курс обучение по работе с eSIM в iPhone до 5 сентября. Оно появилось в приложении SEED для сотрудников Apple Store, так что возможно появится и в других странах.

Для покупателей из России такое нововведение означает две вещи. Первая — найти iPhone с физическим слотом будет сложнее, а стоить он будет дороже. Вторая — если хочется новый айфон и нет желания заморачиваться с поиском и переплачивать, придется осваивать eSIM. Впрочем, базовые SIM+eSIM из Японии и Дубая никуда не денутся и купить их всё еще будет можно.

Кстати, у нас на сайте есть полный подробный гайд по eSIM на iPhone, а также актуальный метод переноса профиля между смартфонами. 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Как правильно перенести eSIM на другой смартфон в России в 2025 году. Алгоритм очень изменился
Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Руководство по eSIM на iPhone — что нужно знать в 2025 году

Рекомендации

Рекомендации

Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+34
Gabriel
А чего все так паникуют из-за отсутствия физической есть?
Если у вас перестанет работать есим, то и физическая работать не будет тоже.
Сегодня в 17:59
#
tellurian
+2614
tellurian Gabriel
Есим бывает отваливается, с физическими таких историй не было.
У меня на работе у коллеги есим из других стран перестали работать просто так. Физические работают без проблем.
2 часа назад в 20:39
#