Apple встроит дисплей от iPhone Pro Max в самый неожиданный девайс



Фото: MacRumors



Компания Apple готовит совершенно новую домашнюю колонку с «железом» от iPhone. Об этом пишет MacRumors. Компания Apple готовит совершенно новую домашнюю колонку с «железом» от iPhone. Об этом пишет MacRumors. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно свежему инсайду, Apple вскоре может выпустить колонку HomePod со встроенным дисплеем. Сейчас колонки имеют некое подобие дисплея, но с него невозможно полноценно управлять устройством или даже видеть, что сейчас воспроизводится. В будущем это изменится: HomePod получит большой дисплей 6,7 дюйма (диагональ как в iPhone 12/13 Pro Max), который будет отображать полноценный интерфейс ОС с возможностью визуально и тактильно контролировать его работу. Форма дисплея пока неизвестна.Помимо этого, колонка может получить чип Apple A18, использующийся в iPhone 16 — всё это ради Apple Intelligence, который также появится в HomePod. Есть ощущение, что именно в колонке нейросеть будет действительно удобна — по аналогии с Яндекс Алисой в Станциях — если, конечно, AI когда-нибудь заработает на русском языке.