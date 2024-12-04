Apple встроит дисплей от iPhone Pro Max в самый неожиданный девайс

Олег


Фото: MacRumors 


Компания Apple готовит совершенно новую домашнюю колонку с «железом» от iPhone. Об этом пишет MacRumors.

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Согласно свежему инсайду, Apple вскоре может выпустить колонку HomePod со встроенным дисплеем. Сейчас колонки имеют некое подобие дисплея, но с него невозможно полноценно управлять устройством или даже видеть, что сейчас воспроизводится. В будущем это изменится: HomePod получит большой дисплей 6,7 дюйма (диагональ как в iPhone 12/13 Pro Max), который будет отображать полноценный интерфейс ОС с возможностью визуально и тактильно контролировать его работу. Форма дисплея пока неизвестна.

Помимо этого, колонка может получить чип Apple A18, использующийся в iPhone 16 — всё это ради Apple Intelligence, который также появится в HomePod. Есть ощущение, что именно в колонке нейросеть будет действительно удобна — по аналогии с Яндекс Алисой в Станциях — если, конечно, AI когда-нибудь заработает на русском языке. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1
дедМитяй
Нуну…мечтатели) 6,7 дюйма
2 часа назад в 14:43
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+490
tomtom
iPhone обрел большой динамик и форму бублика. И ведь появятся люди которые эту штуку будут прикладывать к уху на улице🤣. А потом все привыкнут....
12 минут назад
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