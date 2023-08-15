Apple встроит Face ID в Mac

Фото: 9to5Mac



Компания Apple получила второй патент на использования Face ID в ноутбуках. Об этом пишет 9to5Mac.



Согласно источнику, первый патент на эту тему был зарегистрирован Apple более шести лет назад — еще до того, как Face ID пришел на iPhone. Теперь же компания получила еще один; он описывает работу сканера лица в ноутбуках.





«Портативный компьютер включает в себя дисплей в сборе, закрепленный на крышке, при этом дисплей в сборе включает в себя … модуль распознавания световых образов, примыкающий к стеку дисплея и перекрытый слоем дисплея. Модуль распознавания световых паттернов включает в себя (i) проектор световых паттернов, который проецирует световые паттерны непосредственно через слой отображения. Описанные варианты осуществления в целом относятся к модулю биометрической аутентификации для аутентификации пользователя портативного вычислительного устройства», — выдержка из патента.



Напомним, что в 2021 году сама Apple была вынуждена объяснять журналистам, почему свежие MacBook Pro на чипах M1 не получили Face ID. Тогда представитель сказал: Touch ID удобнее, так как ваши руки уже лежат на клавиатуре.





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Встроить Face ID в MacBook может быть сложно, поскольку крышка ноутбуков очень тонкая, а сам модуль немаленький. Пока неясно, как инженеры обойдут это ограничение.



Однако Apple явно не станет регистрировать новые и новые патенты просто так. Очевидно, что интеграция Face ID в Mac присутствует в планах компании, вопрос лишь в сроках их реализации.