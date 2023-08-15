Apple встроит Face ID в Mac

Олег

MacBook

Фото: 9to5Mac

Компания Apple получила второй патент на использования Face ID в ноутбуках. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, первый патент на эту тему был зарегистрирован Apple более шести лет назад — еще до того, как Face ID пришел на iPhone. Теперь же компания получила еще один; он описывает работу сканера лица в ноутбуках.

«Портативный компьютер включает в себя дисплей в сборе, закрепленный на крышке, при этом дисплей в сборе включает в себя … модуль распознавания световых образов, примыкающий к стеку дисплея и перекрытый слоем дисплея. Модуль распознавания световых паттернов включает в себя (i) проектор световых паттернов, который проецирует световые паттерны непосредственно через слой отображения. Описанные варианты осуществления в целом относятся к модулю биометрической аутентификации для аутентификации пользователя портативного вычислительного устройства», — выдержка из патента. 

Напомним, что в 2021 году сама Apple была вынуждена объяснять журналистам, почему свежие MacBook Pro на чипах M1 не получили Face ID. Тогда представитель сказал: Touch ID удобнее, так как ваши руки уже лежат на клавиатуре.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 


Встроить Face ID в MacBook может быть сложно, поскольку крышка ноутбуков очень тонкая, а сам модуль немаленький. Пока неясно, как инженеры обойдут это ограничение.

Однако Apple явно не станет регистрировать новые и новые патенты просто так. Очевидно, что интеграция Face ID в Mac присутствует в планах компании, вопрос лишь в сроках их реализации. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Эволюция компьютеров Apple Mac Pro
Популярное приложение для Mac молча превратилось в вирус. Рассказываем, как его удалить
Новый баг в macOS Ventura ломает работу приложений

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries начал вгонять покупателей в минус
Midjourney по-взрослому: появилась нейросеть, создающая картинки без цензуры
Wildberries начал бороться с покупателями, которые не платят за возврат товаров
Windows-ПК обновляются и превращаются в кирпичи по всему миру

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии