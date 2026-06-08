Apple встроит Siri AI и искусственный интеллект все свои операционные системы и устройства

Компания Apple анонсировала крупное обновление платформы Apple Intelligence и совершенно новый ассистент Siri AI, который работает на основе ИИ. Нейросеть будет мультиплатформенной, сможет учитывать контекст использования, а основной упор сделан на безопасности, поэтому чувствительные данные будут храниться непосредственно на устройстве. Для разработки новой версии Apple Intelligence компания Apple заключила соглашение с Google и будет использовать технологии Gemini.
Обновлённая версия Siri будет работать не только на смартфонах и планшетах, но и на всех других устройствах Apple, включая наушники, а также на инфоразвлекательных системах с CarPlay. Siri AI будет интегрирован на macOS в Spotlight и позволит находить нужную информацию, получать ответы на вопросы и выполнять некоторые действия на компьютере. Будет доступно отдельное приложение Siri AI для различных устройств, причём данные между гаджетами синхронизируются.
Siri AI будет поддерживать на старте только английский язык. Локализация на другие языки будет добавлена позднее.
Поддержка Apple Intelligence появится в приложениях Apple. К примеру, Safari сможет группировать вкладки в зависимости от тематики сайтов, а также будет сообщать об обновлениях на сайтах (например, появлении какого-либо товара в продаже в интернет-магазине) и о компроментаци логинов и паролей.
ИИ от Apple также будет помогать в добавлении событий в календаре и сможет напоминать о запланированных мероприятиях.
Apple Intelligence сможет генерировать изображения по запросу на основе фотографий из галереи. Можно будет выбрать снимок, описать, что должно быть изображено — и нейросеть сгенерирует то, что попросил пользователь. Таким же образом можно создавать открытки, постеры, объявления и обои.
Какие устройства будет поддерживать Apple Intelligence:
Особенности Apple Intelligence
Архитектура и приватность: Apple внедряет в iOS, macOS и другие свои платформы новое поколение моделей Apple Foundation Models, созданных в сотрудничестве с Google. Основной принцип — обработка данных на устройстве и через Private Cloud Compute, где личная информация не сохраняется и не передаётся Apple. Система уже доступна для тестирования разработчиками, публичный релиз ожидается осенью.
Ключевые функции:
- «Фото»: можно менять композицию уже сделанного снимка (Spatial Reframing), расширять изображение (Extend) и удалять объекты с реалистичным заполнением (Clean Up).
- Safari: автоматическая группировка вкладок по темам, уведомления об изменениях на странице (Notify Me) и создание расширений по текстовому описанию.
- Passwords: автообновление слабых и скомпрометированных паролей.
- Image Playground: генерация фотореалистичных картинок с невидимым водяным знаком SynthID.
Дополнительные улучшения: Siri получит новый режим Siri AI с возможностью поиска по переписке и файлам, а также отдельное приложение. В Messages и Mail будут появляться контекстные подсказки для действий (создать напоминание, найти фото). Shortcuts позволит создавать сценарии на естественном языке, а Home — получать сводки событий с камер и искать по ним.
Особенности Siri AI
Что изменилось. Siri полностью переписана на базе нового поколения Apple Intelligence. Она получила понимание личного контекста (может искать в вашей переписке, почте, фото), осведомлённость о содержимом экрана (отвечает на вопросы о том, что вы видите), доступ к актуальным знаниям из интернета. Появилось отдельное приложение Siri, которое синхронизирует историю разговоров через iCloud между iPhone, Mac, iPad, Watch и Vision Pro.
Как это работает. Siri AI интегрирована везде: вызывается кнопкой, свайпом из Dynamic Island (на iPhone), через Spotlight на Mac/iPad, жестом взгляда на Vision Pro. На Apple Watch — через Smart Stack. Она умеет выполнять действия внутри приложений: написать черновик письма, отредактировать фото, добавить рецепт в заметки. Встроена в системные меню (клик правой кнопкой → «Спросить Siri»). Диктовка теперь автоматически расставляет заглавные буквы и пунктуацию.
Визуальный интеллект и конфиденциальность. В камере iPhone появился режим Siri: наводите на объект, нажимаете затвор — получаете ответ (разделить счёт, узнать калории блюда). Впервые Visual Intelligence пришёл на iPad и Mac. На Vision Pro можно смотреть на объект и спрашивать о нём. Вся обработка — на устройстве или через Private Cloud Compute, данные не передаются на сторонний сервер.