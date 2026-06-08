Apple встроит Siri AI и искусственный интеллект все свои операционные системы и устройства

Особенности Apple Intelligence

«Фото»: можно менять композицию уже сделанного снимка (Spatial Reframing), расширять изображение (Extend) и удалять объекты с реалистичным заполнением (Clean Up).

можно менять композицию уже сделанного снимка (Spatial Reframing), расширять изображение (Extend) и удалять объекты с реалистичным заполнением (Clean Up). Safari: автоматическая группировка вкладок по темам, уведомления об изменениях на странице (Notify Me) и создание расширений по текстовому описанию.

автоматическая группировка вкладок по темам, уведомления об изменениях на странице (Notify Me) и создание расширений по текстовому описанию. Passwords: автообновление слабых и скомпрометированных паролей.

автообновление слабых и скомпрометированных паролей. Image Playground: генерация фотореалистичных картинок с невидимым водяным знаком SynthID.

Особенности Siri AI

Компания Apple анонсировала крупное обновление платформы Apple Intelligence и совершенно новый ассистент Siri AI, который работает на основе ИИ. Нейросеть будет мультиплатформенной, сможет учитывать контекст использования, а основной упор сделан на безопасности, поэтому чувствительные данные будут храниться непосредственно на устройстве. Для разработки новой версии Apple Intelligence компания Apple заключила соглашение с Google и будет использовать технологии Gemini.Siri из простого голосового ассистента превратится в гораздо более продвинутый сервис — своего рода ИИ-агент, который может выполнять множество действий в операционной системе и сторонних приложениях, общаясь с пользователем на естественном языке. Голос Siri можно гибко настраивать — скорость, экспрессивность и другие особенности.Обновлённая версия Siri будет работать не только на смартфонах и планшетах, но и на всех других устройствах Apple, включая наушники, а также на инфоразвлекательных системах с CarPlay. Siri AI будет интегрирован на macOS в Spotlight и позволит находить нужную информацию, получать ответы на вопросы и выполнять некоторые действия на компьютере. Будет доступно отдельное приложение Siri AI для различных устройств, причём данные между гаджетами синхронизируются.Поддержка Siri AI будет реализована в «Камере» на iPhone и iPad. К примеру, можно будет фотографировать объект и получать подробную информацию о нём (например, состав и калорийность блюда).Siri AI будет поддерживать на старте только английский язык. Локализация на другие языки будет добавлена позднее.Поддержка Apple Intelligence появится в приложениях Apple. К примеру, Safari сможет группировать вкладки в зависимости от тематики сайтов, а также будет сообщать об обновлениях на сайтах (например, появлении какого-либо товара в продаже в интернет-магазине) и о компроментаци логинов и паролей.ИИ от Apple также будет помогать в добавлении событий в календаре и сможет напоминать о запланированных мероприятиях.Apple Intelligence сможет генерировать изображения по запросу на основе фотографий из галереи. Можно будет выбрать снимок, описать, что должно быть изображено — и нейросеть сгенерирует то, что попросил пользователь. Таким же образом можно создавать открытки, постеры, объявления и обои.В приложении «Фото» появится три новых инструмента, работающих на основе ИИ: Clean Up, Extend и Reframe. Первый позволит удалять ненужные объекты, второй — расширять кадр, добавляя новые элементы, а третий — менять перспективу съёмки (например, двигать людей на кадре, будто бы в трёхмерном пространстве). Изменения можно будет применять как к новым фотографиями, так и к снятым давно.Использование некоторых функций Apple Intelligence потребует подписки iCloud+. Разработчики уже могут внедрять поддержку ИИ от Apple в свои приложения.Какие устройства будет поддерживать Apple Intelligence:Apple внедряет в iOS, macOS и другие свои платформы новое поколение моделей Apple Foundation Models, созданных в сотрудничестве с Google. Основной принцип — обработка данных на устройстве и через Private Cloud Compute, где личная информация не сохраняется и не передаётся Apple. Система уже доступна для тестирования разработчиками, публичный релиз ожидается осенью.Siri получит новый режим Siri AI с возможностью поиска по переписке и файлам, а также отдельное приложение. В Messages и Mail будут появляться контекстные подсказки для действий (создать напоминание, найти фото). Shortcuts позволит создавать сценарии на естественном языке, а Home — получать сводки событий с камер и искать по ним.. Siri полностью переписана на базе нового поколения Apple Intelligence. Она получила понимание личного контекста (может искать в вашей переписке, почте, фото), осведомлённость о содержимом экрана (отвечает на вопросы о том, что вы видите), доступ к актуальным знаниям из интернета. Появилось отдельное приложение Siri, которое синхронизирует историю разговоров через iCloud между iPhone, Mac, iPad, Watch и Vision Pro.Siri AI интегрирована везде: вызывается кнопкой, свайпом из Dynamic Island (на iPhone), через Spotlight на Mac/iPad, жестом взгляда на Vision Pro. На Apple Watch — через Smart Stack. Она умеет выполнять действия внутри приложений: написать черновик письма, отредактировать фото, добавить рецепт в заметки. Встроена в системные меню (клик правой кнопкой → «Спросить Siri»). Диктовка теперь автоматически расставляет заглавные буквы и пунктуацию.В камере iPhone появился режим Siri: наводите на объект, нажимаете затвор — получаете ответ (разделить счёт, узнать калории блюда). Впервые Visual Intelligence пришёл на iPad и Mac. На Vision Pro можно смотреть на объект и спрашивать о нём. Вся обработка — на устройстве или через Private Cloud Compute, данные не передаются на сторонний сервер.