Apple всё ещё продаёт кучу гаджетов с портом Lightning. Собрали весь список

Фархад
Lightning
Изображение: MacRumors

Когда Apple представила порт Lightning в сентябре 2012 года, она произвела настоящую революцию, перейдя от 30-контактного разъёма к новому типу коннекторов, которые можно вставлять любой стороной. Этот разъём продержался в iPhone 11 лет, а в этом году компания начала от него отказываться. 

Конечно же, переход на USB-C состоялся не по собственному желанию Тима Кука, а по убедительной просьбе Еврокомиссии. Уже в следующем году Apple вынуждена будет окончательно похоронить Lightning, а пока она продолжает продавать несколько устройств с «мёртвым» коннектором.
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Вот список устройств, которые Apple до сих пор продаёт:
  • iPhone SE (2022);
  • iPhone 13;
  • iPhone 14 и iPhone 14 Plus;
  • iPad (9-го поколения);
  • AirPods Max;
  • Apple Pencil (1-го поколения);
  • Magic Keyboard;
  • Magic Mouse;
  • Magic Trackpad.


Вероятно, сейчас не лучшее время покупать что-либо из перечисленного выше, а лучше посмотреть в сторону уже обновлённых устройств с USB-C или дождаться выхода новинок.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3235
kardigan
Аксессуары, как и старые устройства , которые в остатке на складах необходимо продать . Не в переработку же их кидать-накладно это.
Сегодня в 09:13
#
tellurian
+4781
tellurian
Пусть скидки делают и люди купят. Мне все равно какой плот. Дома хватает кабелей.
Сегодня в 10:09
#
kardigan
+3235
kardigan tellurian
От apple скидок дождаться трудновато.. только если товар станет совсем не ликвиден.
Сегодня в 10:50
#
tellurian
+4781
tellurian kardigan
Надеюсь они скинут их реселлерам и те уже сделают нормальные цены.
Сегодня в 10:57
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