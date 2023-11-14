Apple всё ещё продаёт кучу гаджетов с портом Lightning. Собрали весь список

Изображение: MacRumors
Когда Apple представила порт Lightning в сентябре 2012 года, она произвела настоящую революцию, перейдя от 30-контактного разъёма к новому типу коннекторов, которые можно вставлять любой стороной. Этот разъём продержался в iPhone 11 лет, а в этом году компания начала от него отказываться.
Конечно же, переход на USB-C состоялся не по собственному желанию Тима Кука, а по убедительной просьбе Еврокомиссии. Уже в следующем году Apple вынуждена будет окончательно похоронить Lightning, а пока она продолжает продавать несколько устройств с «мёртвым» коннектором.
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Вот список устройств, которые Apple до сих пор продаёт:
- iPhone SE (2022);
- iPhone 13;
- iPhone 14 и iPhone 14 Plus;
- iPad (9-го поколения);
- AirPods Max;
- Apple Pencil (1-го поколения);
- Magic Keyboard;
- Magic Mouse;
- Magic Trackpad.
Вероятно, сейчас не лучшее время покупать что-либо из перечисленного выше, а лучше посмотреть в сторону уже обновлённых устройств с USB-C или дождаться выхода новинок.
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