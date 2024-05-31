Apple всё же решилась вывезти из США свою самую скандальную новинку. Будете брать?



Компания Apple планирует запустить международную продажу Vision Pro в ближайшее время. Об этом пишет MacRumors.



С (тогда еще) будущей AR/VR/MR-гарнитурой от Apple многие связывали большие надежды. Кое-кто даже говорил, что это «следующий iPhone», подразумевая уровень интеграции и влияния на индустрию технологий. Но всего этого не случилось. Сама Apple во время презентации не смогла показать со сцены даже трех реальных юзеркейсов для Vision Pro, а потом, будто чувствуя сомнительность релиза, запустила гарнитуру в продажу только на территории США — невиданный шаг для компании.







С момента релиза и до лета 2024 года Apple Vision Pro попробовали и фанаты, и критики бренда. Общая отдача от экспириенса оказалась в лучшем случае прохладной, а в худшем — максимально нелицеприятной.



Несмотря на всё это, Apple готова начать продажу гарнитуры за пределами США. Инсайдеры из Великобритании сообщают, что в магазины бренда прибыли коробки с Vision Pro и специальные демонстрационные диваны — трогать всё это сотрудникам пока что настрого запретили. Сообщается, что международный запуск Apple Vision Pro состоится во второй половине июля, о чем будет объявлено на WWDC 2024. С момента релиза и до лета 2024 года Apple Vision Pro попробовали и фанаты, и критики бренда. Общая отдача от экспириенса оказалась в лучшем случае прохладной, а в худшем — максимально нелицеприятной. Дорогущую гарнитуру окрестили бесполезной игрушкой , а негативных ощущений от её использования оказалось больше , чем позитивных. В США даже прокатилась волна возвратов Vision Pro обратно в Apple Store.Несмотря на всё это, Apple готова начать продажу гарнитуры за пределами США. Инсайдеры из Великобритании сообщают, что в магазины бренда прибыли коробки с Vision Pro и специальные демонстрационные диваны — трогать всё это сотрудникам пока что настрого запретили. Сообщается, что международный запуск Apple Vision Pro состоится во второй половине июля, о чем будет объявлено на WWDC 2024.