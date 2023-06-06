Apple втихаря выпустила новую быструю зарядку для MacBook

После анонса новых компьютеров компания Apple по-тихому начала продавать новый адаптер питания мощностью 70 Вт в своём онлайн-магазине.
Новинка получила всего один порт USB-C, хотя у Apple есть зарядка на 35 Вт с двумя разъёмами. Компания рекомендует использовать новый адаптер питания с 15-дюймовым MacBook Air и другими моделями MacBook Air и MacBook Pro.
Согласно официальному заявлению, адаптер питания на 70 Вт способен зарядить MacBook Air с чипом M2 от 0% до 50% всего за 30 минут.
Интересно, что Apple также сняла с продажи адаптера питания мощностью 67 Вт, хотя он всё ещё поставляется в комплекте с 14-дюймовыми MacBook Pro. Версию на 70 Вт можно купить в США и некоторых других странах по цене $59.
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