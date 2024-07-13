Apple втихую провела игровую презентацию. Ждём массовые релизы ААА-тайтлов на iPhone и Mac

На этой неделе компания Apple провела закрытое мероприятие для медиа, в рамках которого показала журналистам и блогерам возможности игровых режимов в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 Sequoia.
На стендах были расставлены iPhone 15 Pro Max, iPad Pro M4, MacBook Pro M3 Pro, MacBook Air M3 и iMac M3. Каждый из девайсов предлагал ознакомиться с уже вышедшими или будущими тайтлами, чтобы оценить производительность устройств Apple в играх.
Среди представленных игр были:
- Resident Evil 7 biohazard (iOS, iPadOS, macOS);
- Valheim (macOS);
- Assassin's Creed Mirage (iOS, iPadOS, macOS);
- Diablo Immortal (iOS, iPadOS, macOS);
- Zenless Zone Zero (iOS, iPadOS, macOS)
- Palworld (macOS).
Каждый iPhone 15 Pro Max был подключён к геймпаду Backbone One 2-го поколение. В основном на этих образцах запускали Resident Evil 7 biohazard, который показал довольно впечатляющие для порта результаты. Отдельно стоит отметить, что в iOS 18 и iPadOS 18 появились игровые режимы для минимизации фоновой активности и поддержания высокой частоты кадров.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Планшеты iPad Pro с M4 демонстрировали графику с трассировкой лучей и общую производительность в Assassin's Creed Mirage и Diablo Immortal. К ним подключили геймпады Sony DualSense.
На iMac с M3 был запущен проект Valheim, который также показал довольно приличный результат. А на ноутбуках MacBook Air и MacBook Pro представили порт популярного клона покемонов — Palworld. Релиз тайтла на macOS состоится позже в этом году.
Apple отметила, что благодаря новой оптимизации Unreal Engine 5 и Metal, разработчикам будет проще портировать игры на Mac с Apple Silicon и iOS-устройства. Компания пытается завлечь девелоперов с помощью инструмента Game Porting Toolkit 2 и огромной пользовательской базы, насчитывающей 100 млн устройств.
Теперь ждём официальный порт Cyberpunk 2077 от CDPR.