Apple втихую усложнила властям слежку за владельцами iPhone

Компания Apple отредактировала руководство для правоохранительных органов на своем официальном сайте. Об этом пишет Engadget.
Ранее мы рассказывали, что Apple и Google публично подтвердили выдачу властям данных о push-уведомлениях пользователей, поскольку все они проходят через сервера этих компаний. Общественность начала возмущаться, и это, похоже, сподвигло Apple на некоторые перемены.
Ранее мы рассказывали, что Apple и Google публично подтвердили выдачу властям данных о push-уведомлениях пользователей, поскольку все они проходят через сервера этих компаний. Общественность начала возмущаться, и это, похоже, сподвигло Apple на некоторые перемены.
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Согласно источнику, информация на специальной страничке для властей изменилась. Теперь там указано, что Apple выдаст сведения, связанные с push-уведомлениями пользователей, только при наличии решения суда или ордера.
Любопытно, что у Google такое условие существовало всегда; то есть до текущего момента она больше заботилась о приватности пользователей.
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