Apple выкупила Pixelmator — самое популярное приложение для редактирования фотографий на Mac и iOS

Фархад
Pixelmator

Сегодня, 1 ноября, компания Apple достигла соглашения о приобретении Pixelmator, стартапа, разработавшего популярные приложения для редактирования изображений Pixelmator Pro, Pixelmator для iOS и Photomator.

Согласно официальному пресс-релизу, сделку теперь должны одобрить регуляторы. Сама компания Pixelmator базируется в Вильнюсе, а их продукты долгое время выступают главными конкурентами Adobe на устройствах Apple.

Для текущих пользователей Pixelmator пока никаких существенных изменений не предвидится. Вполне вероятно, что в будущем Apple интегрирует эти приложения в macOS и iOS или будет продавать их отдельно, как Logic Pro и Final Cut Pro.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Pixelmator
Cсылки по теме:
Apple кинула владельцев самых дорогих компьютеров: новый MacBook Pro оказался мощнее Mac Pro
Две причины не покупать новые MacBook Pro
Айфоны обложат в России дополнительными налогами

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+3
Роман Николаевич
И ушатает, как и всё, что она купила до этого.
Взять хотя бы Шазам…до покупки было все круто, а теперь половину не видит, а когда что-то и услышит, то при добавлении в Эппл мюзик, жетско лагает и прерывается звук🤷🏻‍♂️браво! Не может сделать лучше-купи конкурента и убей его приложуху
2 часа назад в 19:54
#

Читайте также