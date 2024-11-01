Apple выкупила Pixelmator — самое популярное приложение для редактирования фотографий на Mac и iOS

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Сегодня, 1 ноября, компания Apple достигла соглашения о приобретении Pixelmator, стартапа, разработавшего популярные приложения для редактирования изображений Pixelmator Pro, Pixelmator для iOS и Photomator.Согласно официальному пресс-релизу, сделку теперь должны одобрить регуляторы. Сама компания Pixelmator базируется в Вильнюсе, а их продукты долгое время выступают главными конкурентами Adobe на устройствах Apple.Для текущих пользователей Pixelmator пока никаких существенных изменений не предвидится. Вполне вероятно, что в будущем Apple интегрирует эти приложения в macOS и iOS или будет продавать их отдельно, как Logic Pro и Final Cut Pro.