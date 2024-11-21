Apple выпустила 13 плейлистов с лучшими песнями 2024 года

Фархад


В стриминговом сервисе Apple Music появилась коллекция плейлистов, посвященных лучшим композициям за 2024 год.

Подписчикам Apple Music доступен новый раздел «Лучшее за 2024 год», который собирала редакционная команда Apple. В топ вошли 13 плейлистов:

Как и в прошлые годы, Apple Music также скоро объявит лучших музыкантов и композиции. Если вы хотите найти самые прослушиваемые вами треки за год, нужно перейти на сайт Apple Music Replay или найти персонализированный плейлист Replay 2024 в нижней части вкладки «Главная» в приложении «Музыка».
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Источник:
9to5Mac
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