Apple выпустила 13 плейлистов с лучшими песнями 2024 года

В стриминговом сервисе Apple Music появилась коллекция плейлистов, посвященных лучшим композициям за 2024 год.
Подписчикам Apple Music доступен новый раздел «Лучшее за 2024 год», который собирала редакционная команда Apple. В топ вошли 13 плейлистов:
- ¡Dale Play!
- danceXL
- ALT CTRL
- Africa Now
- Viral Hits
- Rap Life
- Superbloom
- La Oficial
- Alpha
- A-List Pop
- Today’s Country
- R&B Now
- KPOPWRLD
Как и в прошлые годы, Apple Music также скоро объявит лучших музыкантов и композиции. Если вы хотите найти самые прослушиваемые вами треки за год, нужно перейти на сайт Apple Music Replay или найти персонализированный плейлист Replay 2024 в нижней части вкладки «Главная» в приложении «Музыка».