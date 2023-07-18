Apple выпустила бета-версии iOS 15.7.8 и macOS для старых устройств

Вместе с предрелизными бета-версиями iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS Ventura 13.5 компания Apple выпустила сборки iOS 15.7.8 RC, iPadOS 15.7.8 RC, macOS Big Sur 11.7.9 RC и macOS Monterey 12.6.8 RC для зарегистрированных разработчиков.
Все бета-версии сосредоточены на устранении багов и ошибок, обнаруженных в прошлых тестовых сборках. Скорее всего, общедоступный релиз этих обновлений состоится на следующей неделе.
Напомним, параллельно с этим Apple уже тестирует сборки iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma среди всех желающих. Об этом подробно мы рассказывали тут.
Кроме того, мы делились мнением об iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma в отдельных материалах.
Финальный релиз всех новых ОС Apple запланирован на осень.
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