Apple выпустила четвертые бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 и tvOS 16.6 для разработчиков

Фото: MacRumors



Компания Apple начала рассылать свежие апдейты для бета-тестировщиков своих операционных систем. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, в свежих четвертых бета-версиях iOS/iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 и tvOS 16.6 не найдено никаких новых функций или заметных изменений. Apple занимается устранением багов и ошибок, чтобы к релизу свежих ОС оставить прошлогодние в наиболее работоспособном состоянии.



Как только в этих сборках найдется что-то новое, мы сразу об этом сообщим.

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