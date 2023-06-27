Apple выпустила четвертые бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 и tvOS 16.6 для разработчиков

Олег

iOS

Фото: MacRumors

Компания Apple начала рассылать свежие апдейты для бета-тестировщиков своих операционных систем. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, в свежих четвертых бета-версиях iOS/iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 и tvOS 16.6 не найдено никаких новых функций или заметных изменений. Apple занимается устранением багов и ошибок, чтобы к релизу свежих ОС оставить прошлогодние в наиболее работоспособном состоянии.

Как только в этих сборках найдется что-то новое, мы сразу об этом сообщим. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Роман Лесной
+10
Роман Лесной
Технологии встали, кроме оптимизации и получше батарею держать… и на этом все!
час назад в 22:02
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