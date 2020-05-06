Сегодня Apple выпустила четвертые бета-версии мобильных операционных систем iOS и iPadOS 13.5 для разработчиков. Их уже можно загрузить из центра разработчиков или по воздуху.
В iOS и iPadOS появились новые инструменты, которые созданы для отслеживания контактов с инфицированными людьми COVID-19. Они были разработаны совместно Apple и Google, и в первую очередь предназначены для того, чтобы органы здравоохранения могли с их помощью создать специальные приложения, которые предназначены для замедления распространения вируса.
В системных настройках появился специальный переключатель. Он позволит пользователя отказаться от участия в программе отслеживания и уведомления о возможных контактах с заболевшими людьми. Помимо этого, появился обновленный интерфейс ввода пароля, позволяющий быстрее разблокировать гаджет в случае если вы носите маску на лице.
Групповые звонки FaceTime получили новую настройку, которая позволяет отключить функцию автоматически увеличивающую плитку говорящего во время сеанса видеосвязи.
В iOS и iPadOS появились новые инструменты, которые созданы для отслеживания контактов с инфицированными людьми COVID-19. Они были разработаны совместно Apple и Google, и в первую очередь предназначены для того, чтобы органы здравоохранения могли с их помощью создать специальные приложения, которые предназначены для замедления распространения вируса.
В системных настройках появился специальный переключатель. Он позволит пользователя отказаться от участия в программе отслеживания и уведомления о возможных контактах с заболевшими людьми. Помимо этого, появился обновленный интерфейс ввода пароля, позволяющий быстрее разблокировать гаджет в случае если вы носите маску на лице.
Групповые звонки FaceTime получили новую настройку, которая позволяет отключить функцию автоматически увеличивающую плитку говорящего во время сеанса видеосвязи.
Ранее в бета-версии появилась новая функция Apple Music, позволяющая публиковать песни из сервиса в историях Instagram. Нажатие кнопки «Поделиться» во время прослушивания создаст публикацию для раздела истории с названием песни, альбома и анимированным фоном.
Обновление iOS 13.5 также исправляет две уязвимости, которые затрагивают приложение «Почта» на iPhone и iPad. Одна из них позволяла злоумышленникам заражать устройство с помощью электронного письма, которое занимает значительный объем памяти. Помимо этого, были исправлены проблема с режимом модема и уязвимость, связанная с VPN.
Обновление iOS 13.5 также исправляет две уязвимости, которые затрагивают приложение «Почта» на iPhone и iPad. Одна из них позволяла злоумышленникам заражать устройство с помощью электронного письма, которое занимает значительный объем памяти. Помимо этого, были исправлены проблема с режимом модема и уязвимость, связанная с VPN.
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У меня стоит паблик 2 — там это уже есть.