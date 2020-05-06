Сегодня Apple выпустила четвертые бета-версии мобильных операционных систем iOS и iPadOS 13.5 для разработчиков. Их уже можно загрузить из центра разработчиков или по воздуху.В iOS и iPadOS появились новые инструменты, которые созданы для отслеживания контактов с инфицированными людьми COVID-19. Они были разработаны совместно Apple и Google, и в первую очередь предназначены для того, чтобы органы здравоохранения могли с их помощью создать специальные приложения, которые предназначены для замедления распространения вируса.В системных настройках появился специальный переключатель. Он позволит пользователя отказаться от участия в программе отслеживания и уведомления о возможных контактах с заболевшими людьми. Помимо этого, появился обновленный интерфейс ввода пароля, позволяющий быстрее разблокировать гаджет в случае если вы носите маску на лице.Групповые звонки FaceTime получили новую настройку, которая позволяет отключить функцию автоматически увеличивающую плитку говорящего во время сеанса видеосвязи.