Apple выпустила четвёртые публичные бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5

Фото: MacRumors
Компания Apple начала рассылать четвёртые публичные бета-версии своих операционных систем для iPhone, iPad и Mac. Об этом пишет MacRumors.
Спустя сутки после выхода бета-сборок для разработчиков Apple выпускает публичные версии iOS, iPadOS 16.6 и macOS 13.5. Обычно эти прошивки ничем не отличаются от тех, что предназначены для разработчиков и не содержат никаких нововведений в сравнении с ними.
Если в сборках обнаружится что-то новое, мы сразу расскажем вам об этом.
Компания Apple начала рассылать четвёртые публичные бета-версии своих операционных систем для iPhone, iPad и Mac. Об этом пишет MacRumors.
Спустя сутки после выхода бета-сборок для разработчиков Apple выпускает публичные версии iOS, iPadOS 16.6 и macOS 13.5. Обычно эти прошивки ничем не отличаются от тех, что предназначены для разработчиков и не содержат никаких нововведений в сравнении с ними.
Если в сборках обнаружится что-то новое, мы сразу расскажем вам об этом.
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