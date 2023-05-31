Apple выпустила для Android свое приложение, которого до сих пор ждут владельцы iPad и Mac

Фото: The Verge
Компания Apple выпустила для Anroid-устройств свое новое приложение с классической музыкой. Об этом пишет The Verge.
Напомним, что сервис и приложение Apple Music Classical для iOS были представлены 27 марта 2023 года. Утилита позволяет слушать классическую музыку отдельно от остальных подборок, а использование сервиса включено в стоимость подписки Apple Music. Приложение позволяет слушать аудиодорожки в формате Lossless с качеством до 192 кГц / 24 бит, также доступно объемное звучание Spatial Audio.
Пользователи обнаружили, что аналогичное приложение появилось и в Google Play. Теперь любой владелец Android-смартфона или планшета может скачать его и пользоваться. Любопытно, что версий для iPad и Mac до сих пор не существует; то есть, Apple обделила некоторых своих фанатов, при этом поспешив выпустить приложение для конкурирующей платформы.
Компания Apple выпустила для Anroid-устройств свое новое приложение с классической музыкой. Об этом пишет The Verge.
Напомним, что сервис и приложение Apple Music Classical для iOS были представлены 27 марта 2023 года. Утилита позволяет слушать классическую музыку отдельно от остальных подборок, а использование сервиса включено в стоимость подписки Apple Music. Приложение позволяет слушать аудиодорожки в формате Lossless с качеством до 192 кГц / 24 бит, также доступно объемное звучание Spatial Audio.
Пользователи обнаружили, что аналогичное приложение появилось и в Google Play. Теперь любой владелец Android-смартфона или планшета может скачать его и пользоваться. Любопытно, что версий для iPad и Mac до сих пор не существует; то есть, Apple обделила некоторых своих фанатов, при этом поспешив выпустить приложение для конкурирующей платформы.
Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides