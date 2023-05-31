Apple выпустила для Android свое приложение, которого до сих пор ждут владельцы iPad и Mac

Олег

Apple

Фото: The Verge

Компания Apple выпустила для Anroid-устройств свое новое приложение с классической музыкой. Об этом пишет The Verge.

Напомним, что сервис и приложение Apple Music Classical для iOS были представлены 27 марта 2023 года. Утилита позволяет слушать классическую музыку отдельно от остальных подборок, а использование сервиса включено в стоимость подписки Apple Music. Приложение позволяет слушать аудиодорожки в формате Lossless с качеством до 192 кГц / 24 бит, также доступно объемное звучание Spatial Audio.

Пользователи обнаружили, что аналогичное приложение появилось и в Google Play. Теперь любой владелец Android-смартфона или планшета может скачать его и пользоваться. Любопытно, что версий для iPad и Mac до сих пор не существует; то есть, Apple обделила некоторых своих фанатов, при этом поспешив выпустить приложение для конкурирующей платформы.  

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Источник:
The Verge
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Комментарии

Dmitriy
+552
Dmitriy
Чую, что дальнейшей инновацией будут именно выпуски приложений под каждый музыкальный стиль, раз в год такое делать и норм, на много лет обеспечены прогрессом. :)))
Сегодня в 09:29
#
tellurian
+5011
tellurian Dmitriy
Не будет. Для классики специально сделали отдельное приложение. Тут писали для чего.
Сегодня в 10:08
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