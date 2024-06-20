Вышло долгожданное обновление Final Cut для iPad и Mac — с мультикамом и саундтреками



Компания Apple представила большой апдейт Final Cut Pro для своих планшетов и компьютеров. Об этом пишет MacRumors.



Только что пользователям iPadOS и macOS стали доступны обновления Final Cut Pro 2 и Final Cut Pro 10.8 соответственно. Согласно источнику, впервые Apple анонсировала их в мае текущего года и сейчас нововведения наконец можно попробовать. Среди прочего, приложение адаптировали для свежих iPad Pro на базе Silicon M4: рендеринг происходит до 2 раз быстрее, а потоков поддерживается до 4 раз больше, чем на М1. Также завезли поддержку Apple Pencil Pro.







В приложении появился новый режим Live Multicam — он позволяет пользователю снимать одну сцену с четырех разных ракурсов на подключенные iPhone и iPad. Фича работает с помощью приложения Final Cut Camera, которое осуществляет захват изображения и передачу его в Final Cut.



Пользователь, в свою очередь, получает полный контроль с помощью режиссерского вида с каждой подключенной камеры. Также можно настроить экспозицию, фокус, баланс белого, ISO и так далее. Приложение Final Cut Camera доступно отдельно от Final Cut Pro, и его можно использовать просто как продвинутую камеру с расширенными настройками съемки.

В числе других нововведений — 12 предустановок цветокоррекции, 20 новых саундреков для роликов и свежие динамические фоны.